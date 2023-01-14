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學測英文科463人使用居護或防疫試場　首日違規近250件

▲▼今天大考中心設置居護試場提供確診或快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

▲大考中心開放確診或快篩陽考生應考，英文科總計463人使用居護或防疫試場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（14日）進入第二天，11.8萬餘名考生全部上陣應考，今天首節考英文，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，共425人使用居護試場，另有38名考生使用防疫試場，總計463人使用居護或防疫試場；另昨天首日考數A與自然科，初步統計接近250件違規，最大宗為未攜帶有效證件185件。

學測昨起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天上午第一節考英文，根據大考中心統計，英文共有11萬8194人報考，2687人缺考，缺考率2.27%，較去年2.02%微幅上升0.25%。

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大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，英文時，18個考分區開啟居護試場，應到429人，實到425人，4人缺考。

▲▼學測首日。（圖／大考中心提供）

▲周兆民表示，學測首日累計超過200件違規，以未攜帶有效證件最多。（圖／大考中心提供）

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒考生，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，英文科時，有1個考分區開啟1間第一類防疫試場，提供1名考生使用，另在全台33個考分區開啟33間第二類防疫試場，提供37名考生使用，總計開設34間防疫試場供38名考生使用，若加上居護試場，總計有463人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，上午沒有傳出重大違規，而根據初步回報統計，昨天數A與自然科考試，違規最大宗為未攜帶有效證件，總計達185件，另行動電話未完全關機14件，攜帶不可攜入物品到考試座位共25件，攜帶入場物品發出聲響則有10件，都將依考試規定扣分。

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