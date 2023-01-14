學測第二天11.8萬考生全上場！最後提醒看這裡

▲學測今天進入第二天，11.8萬名考生都將上場應考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（14日）進入第二天，11.8萬考生今天幾乎都要上陣考試，今天考試科目為英文、國綜與國寫，大考中心提醒考生，今早7時30分就可進入考場，記得攜帶有效證件，考前記得關手機，考試時要在答題卷簽全名，防疫措施則比照高中英聽，考試要全面佩戴口罩、不開放親友陪考，確診（輕症／無症狀）考生可在居護試場應考，今天零時起才確診或快篩陽考生，進入一般考區就要主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，未主動告知最重取消考試資格。

學測今天登場，今年高三生為108新課綱實施後的第二屆學生，根據主辦單位、大考中心統計，今年學測共有11萬8559人報名，寫下23年來次低，今年考試科目包括國文（國寫與國綜）、英文、數學A、數學B、社會與自然科，考試時間為3天，其中選考人數最多是英文11萬8193人，其次為國文11萬8141人；今天第一節考英文，第二、第三節分別考國綜、國寫。

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▲大考中心設置居護試場，提供確診或快篩陽考生應考。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，今天早上7時30分起就開放考生入場，請考生提早出門，同時記得攜帶有效證件，今年進入考場已經取消量測體溫，但考生仍要全程配戴口罩，而相關防疫措施也比照高中英聽測驗，不開放家長與親友陪考，並開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但將以外加名額錄取方式補救。

大考中心重申，若是今天零時起才確診或快篩陽考生，務必在進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者將取消考試資格論處，填報或告知不實者也一樣。

大考中心也再次提醒考生，記得在答題卷簽全名，監試人員在逐一進行考生身份查驗時，將出示簽寫全名提醒小卡，而昨天光是數A就發生27件考生違規，包括行動電話未完全關機、攜帶不可攜入物品到考試座位等，請考生將手機關機，並勿攜帶在身上，以免鈴響被扣分。

▲▼學測第二天考英文與國文，大考中心提醒考生要在試題卷上簽全名。（圖／大考中心提供）