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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美貿易倡議首度在台北舉行　美方派20年來最大規模談判團

▲▼台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議14日登場，美方代表低調訪台。（圖／記者陳家祥攝）

▲台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議14日登場，美方代表低調訪台。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台美21世紀貿易倡議14日到17日進行第二回合談判，美國由貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，派出逾20人來台，是台灣自2002年加入WTO後，近20年來美方規模最大的經貿談判團；而台灣則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率外交部、經濟部、金管會等單位，進行對話。

台美在2022年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，並於11月上旬在美國紐約舉行首次實體談判會議。期間雙方的工作小組透過多次大小不同的會議追加進度，14日起到17日，在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在17日談判結束後對外說明。

美方此次派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣部分則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿辦等單位出席。

儘管非主談人，但仍是幕後重要決策、操盤成員之一的政務委員鄧振中在會前受訪時說，台美21世紀貿易倡議經過長時間努力，按部就班一步步進行，現階段已有觀念性討論，也有相當一致意見，文本草案都已出來，會照文本逐一進行。

鄧振中說，因為台美雙方有很多一致性的看法，有些部分則需要進一步談，才有這次會議。可以看到美方很重視，但今是第一天談判，不會預計有什麼結果，但期待能更有好的進展，然後快速進行。

至於目標，鄧振中強調，期望沒有改變，希望11項議題可以年底簽BTA（雙邊貿易協定）；這次先處理4項優先議題，「目標一直沒有改變，幾個月來逐步往前進展，都蠻順利」。

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台美貿易倡議台灣美國

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