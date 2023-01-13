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前北約秘書長：切萬不可讓台灣遭受「與烏克蘭同等命運」

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲俄國入侵烏克蘭後，台海兩岸局勢也備受關注。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦12日專電

前北約秘書長拉斯穆森今天表示，民主世界萬不可重蹈覆轍，讓台灣遭受與烏克蘭同等命運。為達此目的，民主世界必須盡可能提高中國侵台代價，台灣也必須提早作充分戰鬥準備。

曾任丹麥總理、北大西洋公約組織（NATO）秘書長的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）本月初曾以非營利組織「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）主席身分訪問台灣，他今天在英國「金融時報」（Financial Times）發表文章「台灣絕不可遭受與烏克蘭同樣的命運」。

拉斯穆森表示，他訪問台灣是為了表達支持自由、民主以及台灣民眾在和平中決定自身未來的權利。台灣成功民主轉型令人印象深刻；考量擁核鄰居日復一日的挑釁，台灣就更顯得了不起。

他筆鋒一轉提到，很難不將台灣和中國的關係與烏克蘭和俄羅斯的關係相比擬。民主世界未能嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭，如今萬不可對中國重蹈覆轍。為防止台灣海峽爆發戰爭，拉斯穆森強調，民主世界必須從俄烏戰爭習得「正確的教訓」。

拉斯穆森首先提到，烏克蘭至今仍能維持自由，因為烏克蘭人民「已準備好要戰鬥」。他強調，只有當烏克蘭願意為捍衛家園而犧牲生命，外界的武器支援才可能發揮效用。嚇阻中國的必要條件因此是讓中方相信，任何侵略行動必將招致巨大代價。

台灣近日決定延長義務役期。拉斯穆森認為，這個決定十分重要，向外界傳達台灣不僅嚴肅看待自我防衛，也願意為了確保自由民主的未來而戰鬥。

除了台灣強化自我防衛，拉斯穆森指出，民主世界的強力一致回應也很重要。自俄羅斯去年2月展開全面侵略以來，烏克蘭的盟友陸續提供武器支援、對俄羅斯發動制裁。然而，若民主世界在俄羅斯2014年侵略並進而併吞烏克蘭克里米亞（Crimea）時即展現如今天這般的目標一致，就能避免後來的全面戰爭。

因此，拉斯穆森指出，民主國家領導人必須明確傳達，一旦中國試圖強行改變台灣現狀，就會引發民主世界團結一致的回應。拉斯穆森示警，歐洲國家政治人物必須停止模稜兩可、莫衷一是。

中國依賴出口貿易促進自身經濟成長，也比俄羅斯更緊密嵌入全球供應鏈。拉斯穆森強調，向中國清楚指出攻擊行動可能造成的經濟後果，可以發揮強大嚇阻效果。

另一方面，戰場終究是憑「武器」決勝負。拉斯穆森提到，若烏克蘭提早充分武裝，俄方或許在發動全面侵略之前會多想一下。

拉斯穆森指出，對台灣來說，提早充分準備更重要，因為島嶼地形將在戰爭期間造成補給困難。為有效嚇阻中國，民主世界必須現在就提供台灣自衛所需武器，以促使中方在衡量後作出結論：侵略台灣的代價實在太高了。

美國總統拜登（Joe Biden）數次表示，若中國發動攻擊，美國將協助台灣。拉斯穆森認為，這樣的表態很重要，顯示「戰略清晰」已取代「戰略模糊」；維護和平的最好方法就是表明自己已做好戰鬥準備。

最後，拉斯穆森提到，確保烏克蘭勝利對嚇阻中國而言至關重要。一旦俄羅斯成功奪取烏克蘭領土、藉由武力建立新的現狀，這將建立危險先例，中國及其他專制政權將認定，民主世界意志薄弱，而核武恫嚇和軍事侵略是有效手段。

拉斯穆森指出，歷史經驗顯示，綏靖獨裁者不會帶來和平，但會導致戰爭與衝突；若相信民主台灣的價值、信奉以規則為基礎的國際秩序，民主世界就該盡力確保烏克蘭得勝。

 
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