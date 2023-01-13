　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

消防勇兔闖天關　山上國小119創意防火宣導

▲台南市消防局第四大隊山上消防分隊，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊山上消防分隊，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊山上消防分隊，結合山上婦女防火宣導成員及志工，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。

本次宣導內容包含推廣居家應安裝住警器、居家用火用電安全、防範一氧化碳中毒、卡式爐使用安全、滅火器操作、火災避難逃生等要領及須知，藉由宣導大使、創意作品及互動遊戲方式，與山上國小師生同歡，一起學習各項有趣實用又重要的防火防災宣導知識。

▲台南市消防局第四大隊山上消防分隊，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次宣導對象主要為活潑且好奇心旺盛的國小、幼兒園學童及老師，適逢農曆新年即將到來，因此邀請兔年吉祥物「消防勇兔」擔任本次活動宣導親善大使，並利用氣球製作創意大型住警器模型，吸引師生的目光並喚起學習興趣，與現場師生進行創意防火宣導及互動。宣導活動開始前以當前小學生流行的〈黑桃A〉兒童舞曲開場進行活動前暖身，現場師生於冬季早晨活動筋骨後，開始學習各項重要的防火防災相關觀念與知識及有獎徵答，並分組進行各項球類競賽及志工折氣球互動教學，增加防火宣導學習的趣味性及新鮮感，寓教於樂，讓學習各項防火防災觀念不再是枯燥乏味的事情。

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過流行兒童舞曲的帶動跳、趣味遊戲互動宣導方式、兔年吉祥物宣導大使的現身，皆能吸引好奇學童們的眼球，縮短與孩子們的年齡距離，提升防火宣導的質量。山上消防分隊亦提醒居家安裝住警器重要性，並於冬日使用熱水器仍應保持通風，避免一氧化碳中毒及憾事發生。

▲台南市消防局第四大隊山上消防分隊，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，宣導活動融合知性學習與娛樂性，深化學習經驗留下深刻印象，學習成效良好，讓師生於歡笑聲中帶回滿滿的收穫，希望防火防災安全觀念能漸漸開始紮根，慢慢地成長茁壯。

ET快訊
1湯品好處多！醫曝「熱量超低」：能減肥還防癌
20歲妹子婚禮上淚崩：我不想結婚
快訊／IU認愛後首發文！　1小時「119萬人朝聖」
IT公司尾牙員工「喝到掛掉」！他臉朝上死亡
25歲警遭刺！包紮成木乃伊畫面曝　侯友宜急託整形醫
曾國城17歲帥兒首露面！　爆「是班上問題人物」
高嘉瑜昔日宿敵出聲力挺！　她示警民進黨：恐「一屍十五命」
雨彈2階段開炸！一圖看降雨熱區　崩跌12度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「新春福兔送吉祥」台東縣府春節慰問身障、老人機構　贈禮金

強化企業、廉政宣導　勞動部邀大咖分享經驗

消防勇兔闖天關　山上國小119創意防火宣導

「好米吃在地尚好」　全國首間米食環境教育場域今揭牌

第四屆臺中購物節　大獎幸運兒幕後推手竟是他？！

台東金峰鄉春季賞紅藜　部落旅遊正夯

關山警「攔截圍捕演練」場面逼真　阿嬤嚇一跳：驚死郎！

大學學測今起一連三天登場　竹市各校出招為考生祈福

春節花蓮旅宿不漲價！協會宣誓自律：旅客玩得安心住的放心

年味濃！台電台東區處邀請書法名家　大廳現場揮毫贈春聯

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

「新春福兔送吉祥」台東縣府春節慰問身障、老人機構　贈禮金

強化企業、廉政宣導　勞動部邀大咖分享經驗

消防勇兔闖天關　山上國小119創意防火宣導

「好米吃在地尚好」　全國首間米食環境教育場域今揭牌

第四屆臺中購物節　大獎幸運兒幕後推手竟是他？！

台東金峰鄉春季賞紅藜　部落旅遊正夯

關山警「攔截圍捕演練」場面逼真　阿嬤嚇一跳：驚死郎！

大學學測今起一連三天登場　竹市各校出招為考生祈福

春節花蓮旅宿不漲價！協會宣誓自律：旅客玩得安心住的放心

年味濃！台電台東區處邀請書法名家　大廳現場揮毫贈春聯

房東阿姨提1條件「免費入住透天」　水電費也免付！他答應後縮了

中華醫大烘焙技能養成班結訓　伴手禮義賣捐弱勢

南投縣立委補選4人登記　預計3月4日舉行投票

吳念真《人間條件八》將推出！從朋友群組LINE對話找到靈感

物理治療師法過三讀　「非以疾病治療為目的」做復健無需先看診

「6類隱藏澱粉」超常默默吃下肚！糖醋排骨、冬粉上榜

2走春提案！Xpark「水豚澡堂亮相」過日式新年　貴婦百貨有巨型籤筒

IU認愛後首發文！　1小時「119萬人朝聖」連換2絕美造型

新年才過13天　周湯豪狂捲「5尾牙＋3代言」還推「嘻哈賀歲曲」

喝「1湯品」好處多！醫曝「熱量超低」：能減肥還防癌

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

國2女父母雙亡、伯父也走了　枋警助度難關

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

梁全順副局長功成身退

北外環3期道路通車

到山上賞花還可領紅包袋

南科「園慶」加徵才周六開跑

萌兔消防門神好吸晴！

南消五大隊提升企業自主防災應變能力

圓宗長老圓寂　總統府頒褒揚令

春節1天6000人往返離島　富岡港改善工程完工

更多熱門

相關新聞

劉勝全800萬元交保　檢方將提抗告

劉勝全800萬元交保　檢方將提抗告

桃園市民進黨籍市議員劉勝全涉嫌以議員配合款，採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，後遭檢方向桃園地院聲押獲准，但今（13）日下午桃園地院裁定以800萬交保。對此，桃檢將提出抗告。

即／勾結廠商A回扣　桃園議員劉勝全800萬交保

即／勾結廠商A回扣　桃園議員劉勝全800萬交保

警化身叫賣哥　邊掃街邊叫賣「165反詐騙」

警化身叫賣哥　邊掃街邊叫賣「165反詐騙」

擴大防火宣導寫春聯

擴大防火宣導寫春聯

到山上賞花還可領紅包袋

到山上賞花還可領紅包袋

關鍵字：

消防勇兔闖天關山上國小119防火宣導

讀者迴響

熱門新聞

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

從宿舍上舖摔落！22歲女大生慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面