消防勇兔闖天關　山上國小119創意防火宣導

▲台南市消防局第四大隊山上消防分隊，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊山上消防分隊，結合山上婦女防火宣導成員及志工，13日上午在山上國小辦理119擴大防火暨創意宣導活動。

本次宣導內容包含推廣居家應安裝住警器、居家用火用電安全、防範一氧化碳中毒、卡式爐使用安全、滅火器操作、火災避難逃生等要領及須知，藉由宣導大使、創意作品及互動遊戲方式，與山上國小師生同歡，一起學習各項有趣實用又重要的防火防災宣導知識。

這次宣導對象主要為活潑且好奇心旺盛的國小、幼兒園學童及老師，適逢農曆新年即將到來，因此邀請兔年吉祥物「消防勇兔」擔任本次活動宣導親善大使，並利用氣球製作創意大型住警器模型，吸引師生的目光並喚起學習興趣，與現場師生進行創意防火宣導及互動。宣導活動開始前以當前小學生流行的〈黑桃A〉兒童舞曲開場進行活動前暖身，現場師生於冬季早晨活動筋骨後，開始學習各項重要的防火防災相關觀念與知識及有獎徵答，並分組進行各項球類競賽及志工折氣球互動教學，增加防火宣導學習的趣味性及新鮮感，寓教於樂，讓學習各項防火防災觀念不再是枯燥乏味的事情。

第四大隊大隊長蔡國保表示，透過流行兒童舞曲的帶動跳、趣味遊戲互動宣導方式、兔年吉祥物宣導大使的現身，皆能吸引好奇學童們的眼球，縮短與孩子們的年齡距離，提升防火宣導的質量。山上消防分隊亦提醒居家安裝住警器重要性，並於冬日使用熱水器仍應保持通風，避免一氧化碳中毒及憾事發生。

消防局局長李明峯亦表示，宣導活動融合知性學習與娛樂性，深化學習經驗留下深刻印象，學習成效良好，讓師生於歡笑聲中帶回滿滿的收穫，希望防火防災安全觀念能漸漸開始紮根，慢慢地成長茁壯。