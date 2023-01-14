他緊盯屌面娃娃…警方驚覺必有鬼！　挖開玩偶下面「好大一把槍」

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲分局集賢派出所日前查緝毒品案，持搜索票至新北市蘆洲區中山一路一處民宅查獲陳男屋內藏有毒品，搜索當時，員警發現陳嫌一直盯著一旁的屌面娃娃看，警提起時發現重量竟然特別重，挖開娃娃從中找出一把改造手槍，更發現彈夾及子彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例案將犯嫌移送法辦。

▲▼ 他緊盯屌面娃娃…警方驚覺不單純！挖開娃娃下面：好大一把槍。（圖／記者戴上容翻攝）

蘆洲警方5日收穫線報，有男子疑似在民宅吸食毒品及販毒，經請示搜索票後，警方拂曉出擊，趁陳男睡意正濃來不及反應，警方果然在屋內發現陳嫌來不及收好的二級毒品安非他命毛重33克、毒品分裝袋及秤重用的磅秤，嫌犯雖供稱本案毒品是自己吸食，但警方仍積極溯源，查出毒品究竟從何而來。

警方在搜索過程中，發現陳嫌不管警方在哪邊搜索，注意力都在客廳擺放的一個娃娃，讓警方覺得大感納悶，此時承辦員警謝樟耀膽大心細，知道娃娃可能還藏有違禁品，果然一提發現重量比平常的娃娃更重，底部遭人挖洞露出內裡，警方向內一挖，果真發現改造槍枝一把，陳嫌看見槍枝才坦承不諱。

警方之後又於住處其他位置起出彈夾、子彈3顆，改造槍枝與毒品部分一併偵辦，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局表示，為保護民眾安心過年的環境，積極辦理加強重要節日安全維護工作，更呼籲吸毒害人害己，毒品除對人體健康具重大危險性及成癮性，易衍生相關社會治安風險，新北警方將持續對危害人民健康之「毒品」列為查緝工作重點，共同維護社會治安，創造安居樂業的環境。