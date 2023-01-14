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把握今天回暖！明天起「雪崩級大降溫」　過年低溫挑戰寒流

▲▼未來溫度與降雨趨勢 。（圖／天氣風險公司）

▲未來溫度趨勢 。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

鋒面逼近，今(1/14)將有短暫陣雨，不過今天高溫還有28度，將是未來2周最暖的一天，氣象專家彭啟明提醒，明天(1/15)開始將大降溫，將打回冬天原型，過年期間有冷氣團或接近寒流冷空氣，與近期反差大。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，真的要把握未來兩周最溫暖的今天，有春暖花開的感覺，但明天開始大降溫，又打回冬天的原型，過年期間大致上是東北季風到冷氣團或接近到寒流的階段，和近期反差很大，要有服裝調整安排準備。

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彭啟明說，好多朋友問過年到底冷不冷？從過去幾周都透過各種預測方式，都提醒周日(1/15)開始的變化，這一波不管是東北季風或是冷氣團，也將會持續到過年期間，但到底是濕冷和乾冷，每個地方很不相同，如果是東北季風相信大家應該都可以有個印記出來。真的把握周六(1/14)，最後最合適大掃除洗曬衣物時間，越晚越少，更要注意周日(1/15)的大降溫。

天氣風險公司也提醒，周六(1/14)晚上到周日(1/15)清晨，鋒面系統快速掠過中北部地區，又會再有短暫陣雨機會，中北部的溫度同時逐漸下降，鋒面通過後，北方的強冷空氣隨即南下影響，北部、中部沿海的溫度一路下滑，中部內陸、南部、東半部則較晚降溫。周日(1/15)相比今天氣溫感受反差大，北部今天高溫還有28度左右，周日從凌晨19到21度一路下滑到12度。

▲▼未來溫度與降雨趨勢 。（圖／天氣風險公司）
▲降雨趨勢 。（圖／天氣風險公司）

下周一、二(1/16~1/17)則是北部最低溫時段，天氣風險公司表示，這次冷空氣強度落在強烈大陸冷氣團等級左右，北部全天溫度約只有12到15度，加上迎風面的水氣稍多，配合陰或有些降雨的天氣，感受上相當濕冷；中南部天氣相對較好，白天高溫可維持在20度左右，但是早晚容易受較明顯的輻射冷卻作用影響，低溫也都有機會降到12到13度，局部空曠地區則有近10度的低溫機會。

天氣風險公司指出，下周三、四(1/18-1/19) 冷空氣將稍減弱，各地高溫都有回升的趨勢，但中南部的空曠地區還是受到輻射冷卻作用影響，早晚的溫度是偏低，下周五(1/20)也就是小年夜，預計還有一波冷空氣要南下，對中北部來說又有溫度下降的狀況，而且水氣也會再度增多一些，還是濕濕冷冷的天氣，建議好好把握今天溫暖的時光。

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