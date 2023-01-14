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社會 社會焦點 保障人權

他連偷2民宅「得手40萬贓物」換現金　買毒被逮...5條通身分曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局接獲報案，有民眾租屋處遭人潛入，甚至還偷走2台筆電，事隔沒多久，又發現其他住戶也遭殃，共計損失金額約40萬元，警方開始調閱監視器確認犯嫌為同一人，最後嫌犯在新莊地區「交易毒品」，遭新北市警方逮捕，而他5罪通緝的身分也因而曝光。

▲▼中正一分局發生2起住宅竊盜損失40萬，警方鎖定通緝男追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局發生2起住宅竊盜損失40萬，警方鎖定通緝男追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

從2022年11月中旬，中正一分局警員接獲竊盜案件，1名男子的租屋處被人洗劫2台筆電共計5萬元，12月初，又發現其他住戶遭人潛入，還偷走金飾、現金以及紀念金幣共計約35萬。

追查第一起案件的偵辦人員，確認2起案件為同一人所為，鎖定44歲的曾姓犯嫌，曾嫌有毒品、竊盜以及詐欺等「5條通緝」，且還會申辦預付卡門號躲避警方追查。

警方發現，曾嫌有施用毒品情況，到了2023年1月初，曾嫌在新北市新莊區進行毒品交易被逮，中正一分局博愛路派出所立刻前往借訊，嫌犯則坦承，因為缺錢，所以隨機找沒上鎖的住戶入內行竊，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

▲▼中正一分局發生2起住宅竊盜損失40萬，警方鎖定通緝男追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方調閱監視器鎖定，男子2周內潛入民眾住戶偷東西。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局呼籲，春節期間民眾若遇有竊盜案件時，務必立即撥打110報案，同時也鼓勵民眾於春節期間可向轄區派出所申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，以維護自身財產安全，中正第一分局亦會加強各項治安工作，陪伴民眾共同度過平平安安的好年節。

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