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無照開註銷牌照車上路　拒檢逆逃還闖紅燈...6項違規罰慘了

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣林姓男子日前無照駕駛逾期未檢被註銷牌照自小客車上路，遭巡邏警方發現，但林拒絕警方攔查，還沿途闖紅燈、逆向加速逃逸，警方根據行車紀錄器影像及查訪後，對林男開出6張罰單，須處罰5萬5400元罰鍰，還要再吊扣車牌6個月，考上駕照後也要吊扣7個月。

▲▼苗栗林姓男子駕駛註銷號牌自小客車不服攔查，闖紅燈、逆向逃逸，共6項違規，駕駛遭罰5萬5400元罰鍰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗林姓男子駕駛註銷號牌自小客車不服攔查，闖紅燈、逆向逃逸，共6項違規，駕駛遭罰5萬5400元罰鍰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警察局交通警察隊表示，本(1)月3日執行巡邏勤務，在苗栗縣竹南鎮台13線與中埔街交岔路口發現1部逾檢註銷牌照自小客車，隨即鳴笛示意駕駛人接受警方稽查，不過，該車不但拒絕停車接受稽查，還加速逃逸，並以闖紅燈、逆向行駛等危險方式駕車，差一點與他車發生碰撞，警方尾隨追蹤，最後考量人、車安全，不宜強力攔截製單舉發，遂改以逕行舉發方式。

警方事後根據車籍資料，上門查訪住在頭份的陳姓車主，並確認實際駕駛人為車主熟識之林姓友人，警方通知林姓駕駛人到案說明表示，林自知無照駕駛，且已知該車牌照因未按時檢驗遭註銷，深怕警方攔停舉發交通違規單，於是駕車加速逃逸，躲避警方盤查。

交通警員目睹該車所有違規行為，並透過行車紀錄器佐證其違規行為，即依據道路交通管理處罰條例相關規定，舉發駕駛人無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、以其他危險方式駕車、拒絕停車接受稽查而逃逸，以及使用註銷牌照等6項違規單，須處罰新臺幣5萬5,400元罰鍰，且該車重新領牌後須扣牌照6個月，林男考取駕照後還須吊扣駕照7個月。

▲▼苗栗林姓男子駕駛註銷號牌自小客車不服攔查，闖紅燈、逆向逃逸，共6項違規，駕駛遭罰5萬5400元罰鍰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗林姓男子駕駛註銷號牌自小客車不服攔查，闖紅燈、逆向逃逸，共6項違規，駕駛遭罰5萬5400元罰鍰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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