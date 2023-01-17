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大學學測忘簽名遭扣1級分！他頂標變前標　怒提行政訴訟結果曝

▲一名。（圖／翻攝自圖庫Pixabay ）

▲一名學生在學測考試時，忘記在「確認後考生簽名」欄簽名，慘遭扣分。（圖／翻攝自圖庫Pixabay ）

記者翁子皓／台北報導

一名陳姓學生去年1月參加大學學測，他在寫數學A考卷時，因未於答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，導致該科目被扣1級分，他事後不服提起行政訴訟。法官認為大考中心早有公告相關規定，且陳姓學生其他科目也均有簽名，可見他明確知道相關規範，因此駁回陳姓學生的訴訟。

根據判決書，大考中心發現陳姓學生忘記在數學A答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，依111學年度考試簡章違規處理辦法第12條第1項規定，扣減數學A成績1級分，導致陳姓學生實得級分為9級分。陳姓學生收到成績單時很不高興，於是向教育部提起訴願，但遭駁回，於是提起行政訴訟。

陳姓同學主張，大考中心2021年8月6日開始發售簡章，但對簽名新制未標註或舉例，2021年10月19日更新版本，就答題卷簽名新制相關事項，亦僅以黃框標示，並未以黑體字特別標註，舉例部分亦僅加一行小字，未見詳盡說明，更未在受理報名前20日公告。

陳姓同學表示，諸多大學於申請入學第一階段篩選及分發入學時，針對數學A成績要求達到頂標，該年度的頂標為10級分，他因為沒簽名被扣減1級分，從頂標變成前標，害他很多學校無法申請，認為扣分影響他2次入學成績，係屬一事二罰。

大考中心表示，扣減分數皆依規定處理，而實際考試舉行階段，又有以張貼海報、監試人員宣讀及擺放試題本與答題卷等方式，加強相關事項的說明，實已盡相關宣導與說明義務。

法官認為，大考中心有善盡說明、提醒的義務，且陳姓學生在其餘各節報考科目即國文、英文、數學B、自然題卷簽名欄均有簽名，可見他明確知道相關規定，忘記簽名是他個人疏失，不是學測規定不當，因此駁回陳姓學生的訴訟。

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