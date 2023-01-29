大膽準備甄選！專家建議：不管學測分數「先挑15到20個想念志願」

▲升學輔導專家劉駿豪(左)、藍天予（右）建議今年考生，不必管分數，先挑選最想讀的校系。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測日前落幕，距離2月23日公布成績還有一個月左右時間，升學輔導專家指出，在少子化趨勢下，建議考生不必管學測分數夠不夠，先挑選出自己最想讀的15到20個校系，作為最終選填志願參考，而且可以為7月分科測驗預作準備，因為從去年經驗來看，學測上不了科系，在分科測驗反而上的機率高，而且考生只需要準備三到四科，只要堅持就會有好結果。

學測成績單預計2月23日寄發，3月30日才會公告一階篩選結果，5月18日起各大學才進行申請入學的二階面試，對於考生來說，各階段的時程都還有一段時間，升學輔導專家劉駿豪仍建議考生，可以把握時間做準備。

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▲學測日前落幕，成績單預計2月23日才會寄發。（圖／記者許敏溶攝）

劉駿豪指出，以前學測考完，他會建議考生挑出「可拼看看、有把握、保守」的志願，今年則都不用，主因是今年報名學測人數和去年差不多，為避免選擇分數比較低科系，導致日後後悔，112學年考生先不管分數夠不夠，就是挑出自己想念的15到20校系，等到成績出來，再從其中挑選6個志願，就算學測沒上，還可以有分科測驗，這是和過往最大不同。

升學輔導專家藍天予表示，因為今年數A比去年簡單，數B則比去年難，所以有採計數A的科系，今年通過門檻將會比去年多出兩級分，採計數B則會略降一級分，考生可趁等待學測成績這段時間，多查查自己喜愛科系這幾年的通過門檻，以免碰到失準問題。

此外，藍天予提醒，以往學測歸學測，指考歸指考，但去年開始，考試分發可以使用學測科目，考生若在個人申請時達不到門檻，只要考生堅持到考試分發，將會比學測容易許多，例如東海大學會計系，去年個人申請看「國、英、數B」三科，通過門檻為30級分，若以平均每科10級分對應到考試分發60級分制，再經過分科加權後，還沒加上公民就已達到200多分，遠遠超過分發門檻的129.5分，也意味考生不要太早放棄，堅持到最後才是贏家。