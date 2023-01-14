74%陸企發年終「人均1.8個月」每人10萬　與2020持平

▲農曆年前許多公司陸續發放年終獎金。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

農曆年前許多公司陸續發放年終獎金，據統計，2022年大陸有74%家企業發錢，人均為2.19萬元（人民幣，下同，約新台幣10萬元），整體平均為1.8倍月薪。

據《中新網》報導， 中智咨詢近日發佈的《2022年企業年終獎發放計劃調研報告》顯示，大陸2022年有74%的企業計劃發放年終獎，與2021年90%的企業發放比例相比有所回落，和2020年疫情期間73%的發放比例基本持平。

報告指出，有20%的企業對於是否發放年終獎仍保持觀望，觀望原因主要有公司業績完成不理想、公司資金或成本壓力大等。

針對不同城市類型和區域來看，調研結果顯示一線城市的企業年終獎水平最高，人均達2.83萬元（約新台幣13萬元）；從經濟區域來看，長三角地區年終獎水平最高，平均為2.5萬元，其次為珠三角，人均2.36萬元。

上述一線城市指北京、上海、廣州、深圳；新一線城市有成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥和青島；二三線城市指一線、新一線以外的城市。

值得關注的是，一線服務藍領人員的年終獎平均值為1.5萬元，較去年增長7.1%，增幅領先於其他人員。報告認為，這是由於一線藍領用工缺口較大，同時企業對於高技能人才的需求不斷增加，基於人才吸引和保留的考慮，一線藍領的年終獎水平近年來持續增長。