3個月開633張罰單！台74線大里段科技執法　大車學長違規最多

▲台74線大里段自去年10月啟用科技執法，短短3個月開出633張罰單，其中以大車違規行駛內側車道最多。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台74線快速道路是台中重要道路，其中大里段車流量更是龐大，卻有不少民眾貪圖方便，在此路段變身「螃蟹車」跨越槽化線，或是大型車輛違規占用內側車道，導致該路段車禍頻傳。台中市交通大隊自去年10月在大里段啟用科技執法，短短3個月竟開出633張罰單。

台中市交通警察大隊統計，2021年台74線大里段總共有98件車禍事故，2022年1月到9月共有66件，至於10月啟用科技執法後的車禍案件數量統計則尚未出爐。不過啟用後直到12月為止，總計開罰出633張罰單，包含559件大型車行駛內側車道、74件跨越槽化線違規，2項違規分別依道交條例第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」以及第12項「未依標誌、標線、號誌行駛」可處3000元至6000元罰鍰。

台中市交通警察大隊指出，台74線快速公路大里段科技執法路段在30.3k至33.1k南北雙向，自動擷取違規影像逕行舉發，呼籲用路人遵守交通規則，維持行車秩序以降低交通事故發生。

警方指出，台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，因該路段路幅空間有限，無適當空間及地點讓員警執行違規攔查及執法工作，設置交通科技執法設備可輔助交通執法，現場並有警示牌面提醒用路人科技執法偵測中。