荷包注意！台中去年增這20處科技執法　名單一次看

▲台中在去年總計新增20處科技執法。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市再增科技執法！光是去（2022）年一口氣就新增20處，全市總計有28處科技執法。台中市長盧秀燕昨（12）日在道安會報上強調，科技日新月異，市府持續裝設科技執法設備，不僅減少人力、物力，傷亡事故也下降，有效達到嚇阻效果，但偶有開錯罰單的情形，少數民代接獲民眾反映後希望市府減少或延緩裝設科技設備，然此事人民關天，為減少傷亡與交通事件，加上人力、資源有限，市府堅持持續推行科技執法，加強安裝設備，以減少傷亡與事故。

台中市警局交通警察大隊表示，去年10月底已完成20處科技執法並啟用，包含先前8處在內，總共有28處固定式科技執法，包含2處違規停車、21處路口多功能取締、台74線上5處取締大車違規行駛內線與跨越槽化線。市區內的科技執法大多為在重要幹道、車多路口，或是國道、快速道路周圍路口，提醒民眾應遵守交通規則，以免荷包大失血，去年新增的20處名單如下。

● 市區

西區台灣大道與忠明路口；東區建成路與振興路口；南區建國北路與文心南路口。

● 西屯、南屯、北屯

南屯區環中路與五權西路口、南屯區環中路與永春路口；北屯區崇德路與文心路口、北屯區中清路與文心路口、北屯區環中東路與太原路口、北屯區文心路與北屯路口；西屯區台灣大道與文心路口、西屯區台灣大道與安和路口、西屯區環中路與西屯路口、西屯區市政路與環中路口、西屯區環中路與中清路口。

● 沙鹿、潭子、太平、大里

沙鹿區正英路與台灣大道口、沙鹿區中山路三民路台灣大道口；太平區中山路與環中東路口；潭子區中山路環中東路口、潭子區中山路與潭雅路口；大里區國光路與環中東路口。