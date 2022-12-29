新竹人注意！新增8路口科技執法　明年元旦起違停600起跳



▲新竹縣新增8處路口科技執法，針對違反號誌、未依標誌標線行駛、機車未依規定兩段式左轉、超速及違規停車等違規項目開罰。（圖／新竹縣警局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為維護新竹縣轄區道路交通秩序與安全，防制交通事故發生，新竹縣政府警察局已於本(111)年9月30日在轄內8處易肇事路口完成建置交通科技執法設備，經過長達3個月的執法宣導，明(112)年1月1日將正式啟用執法，科技執法可偵測違反號誌、未依標誌標線行駛、機車未依規定兩段式左轉、超速及違規停車等違規項目，縣警局呼籲駕駛人行經路口應減速慢行並務必遵守交通規則，共同維護交通安全與行車秩序。

本次啟用科技執法8處路口分別位於竹北市文興路與自強南路口、竹北市中華路與興隆路口、竹北市中華路與中正東路口、湖口鄉新興路與中華路路口、湖口鄉達生路與中山路口、竹東鎮中豐路與台68線路口、竹東鎮中興路與學府路口、新埔鎮褒忠路與文山路口，各路口依據事故態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締。科技執法設備透過AI自動判斷違規行為與違規路徑，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，並可避免執法爭議。

科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守路權規定及道路交通規則，以保護自己與他人用路安全。

▲▼8路口科技執法經過3個月的宣導期，將於明年1月1日正式啟用執法。





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