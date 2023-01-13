新北歡慶農民節！感謝農民辛勞貢獻　侯友宜表揚50優秀農友

▲新北市長侯友宜今日勉勵農友一年來的辛勞及貢獻。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市農會於今（12日）上午舉行新北市各界慶祝112年農民節慶祝大會，市長侯友宜勉勵農友一年來的辛勞及貢獻，同時也嘉勉農會對於農業界的付出，期許新的一年，不論是農友或農會都能夠豐收滿滿，會中也表揚本市各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，感謝這些優秀的農友為本市農業的付出及努力，表現可圈可點。

為感念農民對農業辛勞地付出，選定每年24節氣中的第1個節氣「立春」為農民節，代表寒冬已盡，春臨大地，農民即將開始各項春耕農務，各地農會也應景辦理慶祝會，感謝農民與相關從業人員。因為今年農曆過年時間較早，新北市農會特意提前舉辦農民節慶祝大會，侯友宜到場表揚與祝賀優秀農事小組長及農業產銷優良農民與有功獲獎人員。

▲新北市長侯友宜勉勵坪林區農會農事小組長翁萬。

其中，坪林區農會農事小組長翁萬，在坪林區種茶逾50年，茶園占地約4公頃，所經營的「上林茶廠」為坪林區首個通過ISO22000國際認證之安全衛生製茶廠，曾獲全國模範農民獎項，而擔任農事小組長期間積極協助市府推動農業政策，像是致力於推動坪林茶葉產銷履歷驗證，任內已完成驗證面積超過12公頃，認真負責表現績優，為農民與行政機關間溝通橋樑，並深受當地農民敬重。

另外，青農邱奕豪，起初因父親身體不好，不捨其長期勞動，故退伍後返鄉從農，與父親邱顯輝一同經營「輝要有機菜園」，以種植有機短期葉菜類為主，亦種植瑞士甜菜、芝麻葉、羽衣甘藍等較特殊作物，從農初期雖遭遇病蟲害，由農事小組長指導耕作技術與病蟲害防治經驗後，逐漸步上軌道，並代表土城區農會參加本市110年度農事推廣教育技術交換大會勇奪亞軍。

▲新北市長侯友宜勉勵青農邱奕豪堅持有機栽種並推動食農教育。

農會理事長林讚枝表示，為加強農民經營管理及銷售能力，配合市府辦理「美味得來速」振興農會超市及農友產品銷售、開辦真情食品館網路商城與網路直播銷售方式，創造農產品新通路、經營台北「希望廣場」農民市集，提供農特產品展銷攤位，並設置有機、產銷履歷及青農專區等直銷管道，增加農友收益，暨打造文山農場成為食農與環境教育、民眾休閒遊憩之優質場所。

侯友宜表示，秉持新北市做大事「農業健康式/市」的理念，與農會合作開發農產加工商品、提升農產價值，創造農產全年經濟。新北市是全國最大城市，「做大市也要做大事」，響應聯合國「2030永續發展目標」，以新北農業健康式，把關食品安全、推廣食農教育，創造個人吃得健康與吃得永續的環境，以及推動農業創生，形成產業聚落與產業鏈，建構優質從農環境，並期許未來以「共好」為主題，凝聚共識、認同、互信、互諒，讓社會共好。



▲青農邱奕豪（右1）與父親邱顯輝（右2）一同經營「輝要有機菜園」。