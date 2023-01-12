「可以給我一口棺材嗎？」三重姊妹花無力葬父　靠他們度過難關

▲新北姊妹花無力葬父，靠里長、公所度過難關 。（圖／三重區公所提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區民生里一名16歲梁姓少女，母親在她很早的時候就因病去世，賴以為生的爸爸近日又因癌症去世，梁女與姐姐頓時成孤兒，付不出龐大喪葬費，梁女為此打工賺錢，里長陳海順捨不得2女年紀輕輕遭逢此難，便主動幫忙她們、捐助助學金2萬元，期盼透過經濟上援助，讓梁女和姊姊能夠改善生活、繼續求學。

梁姓少女一家人家住三重，梁女母親在梁女出生後身體健康不佳、因病去世，擔任經濟重任的爸爸前幾年罹患癌症，近期病重而亡，獨留姊妹倆在人間，姊妹倆身心都大受打擊外，也必須面對經濟現實。

第一難題便是父親往生，她們無力殮葬，消息在鄰里間傳開，里長陳海順聽聞後，主動與梁女連繫給予協助，開募愛心捐款、協助辦理雙親後事外，希望幫助學子渡過難關。

民生里里長陳海順表示，梁女姊妹相依為命，兩人在三重租屋生活，姊妹倆都很上進，遭逢事故後一直利用課餘時間打零工維繫家計、維持學業，他捐助助學金2萬元，希望拋磚引玉，改善梁女生活、繼續求學。

此外，他也通報公部門，希望三重區公所能提供幫助，而公所也提供救助慰問金1萬元，協助梁生生活開銷，另後續將持續協助梁生社會福利及救助申請。

三重區公所陳奇正區長表示，十分感謝民生里陳海順里長的善心義舉，捐助獎助學金鼓勵里內弱勢學子，將善心及關懷及時送達其手中，即使身處寒冬，仍讓民眾內心感到滿滿的愛與溫暖，並希望藉由此次捐助，帶動更多熱心人士及團體加入關懷弱勢的行列，發揚人性良善積極面。