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2023新北燈會八大主題燈區　「兔來運轉熊猴森」大年初五登場

▲2023新北燈會遊樂園 「兔來運轉熊猴森」大年初五登場。（圖／新北市民政局提供）

▲2023新北燈會遊樂園「兔來運轉熊猴森」大年初五登場。（圖／新北市民政局提供，下）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日於全台最大共融堤坡特色滑梯的熊猴森樂園盛大舉辦，將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本9縣市參展及國際級表演團隊輪番演出，今（13日）記者會上主燈「太空兔」及兔年小提燈「好運兔」同步亮相，金鐘視帝陳亞蘭也與市長侯友宜一起邀請大家來新北燈會賞花燈、看表演。

侯友宜表示，新北燈會自2018年起已舉辦4屆，除2021年因疫情停辦外，每年皆吸引逾百萬人次參觀，廣受好評。今年燈會「兔來運轉熊猴森」以遊樂園為主題，主燈「太空兔」搭乘飛碟高8米，可隨音樂及燈光流轉，還有各種造型萌兔穿梭會場帶來歡樂，歡迎闔家來賞燈同樂。

▲2023新北燈會遊樂園 「兔來運轉熊猴森」大年初五登場。（圖／新北市民政局提供）

▲金鐘視帝陳亞蘭也與新北市長侯友宜一起邀請大家來新北燈會賞花燈、看表演。

八大燈區美照拍好拍滿　國際燈區首邀東京都參展

民政局長柯慶忠表示，2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭及高爾宣等重磅藝人輪番演出。八大主題燈區，包括「主燈區」整點秀、融入光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、互動的「搗蛋樂園」、偽出國風的「國際燈區」、樂園等級的「花車燈區」及網美拍照熱點的「彩繪燈廊」，每區都相當精彩。

其中，「國際燈區」首次邀請到日本東京都作品「古今相映」參展，以神社鳥居為發想，柱體懸掛藍白燈籠，以及印有東京知名懷舊景點與新潮景點的布幕，正中央的TOKYO會隨著燈光投射變化，展現東京多元的都市魅力。另國際知名建築大師隈研吾，以北海道大雪山自然景觀為主題，將北海道第一高峰「旭岳」融入於作品當中，此外，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等9個縣市，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，濃濃東洋風情，讓您一秒偽出國。

▲2023新北燈會遊樂園 「兔來運轉熊猴森」大年初五登場。（圖／新北市民政局提供）

萌兔穿梭會場　每週驚喜人偶見面會及國際級藝文表演

「育樂後花園」燈區設計四本大型立體書，搭配新北知名親子景點，讓市民走讀新北；「開運萬事通」燈區有兔兔帶大家求好籤、開好運，心想事成擲聖杯；「搗蛋樂園」區還有馬戲團、飛天鞦韆等最受親子喜愛燈組，大小朋友還可以玩踩踏地燈發亮及發出樂音，或和拍拍兔玩自拍，還有先嗇宮也展出「嫦娥奔月」月兔搗藥燈組，帶給民眾全新的元宵體驗。

為期18天的新北燈會，每週還將開箱驚喜人偶見面會，有巧虎、好想兔、MOMO親子唱跳及企鵝家族人偶，並有國際級藝文表演身聲劇場、舞工廠踢踏舞團、馬戲之門及媲美知名樂園等級的花車巡遊等，讓大小朋友驚喜不斷。除了燈區漂亮、好拍，現場並有開運市集，包含文創、傳統美食及胖卡車等，合作攤位「手信坊」還特別佈置日式風情展售和菓子。此外，假日另推出原民文化手作體驗，以及在地生產的小農市集；每周六、日及年節期間加更碼自拍相片汽球活動，每日限量150份。相關「2023新北燈會」資訊，歡迎上「新北市民政局」官網查詢

新北「好運兔」小提燈1月29日新北燈會現場首發

記者會上也首次亮相新北「好運兔」小提燈，推出2款造型，長長耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。由於兔子有多子多孫之意，特別於提帶設計兔子拿著金鏟子(緊產子)，本體並繪有小兔跳躍及幸運草圖案，另特別版「開運兔寶寶」手持金鏟子「鏟（凸）錢進來」，祝福大家好運(好孕)、財氣滿滿外，也延續以現有手機、手電筒等各式燈具做為光源，兼顧環保及傳統。

民政局長柯慶忠指出，玩法多樣的新北好運兔小提燈，不僅是提燈還可當兔帽，抽拉前腳，兔子的耳朵就會前後搖擺動起來，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板，更能玩拔蘿蔔，象徵「拔得頭籌 兔年好彩頭」，讓人愛不釋手。

新北好運兔小提燈將在1月29日（大年初八）於新北燈會現場首發，現場還有組裝教學及限量空白小提燈供民眾彩繪。各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1月29日起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。

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