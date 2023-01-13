淫狼翻窗爬進屋！單親媽遭毆爆血險被硬上　竟是社區保全盯上她

▲吳姓保全酒後竟從浴室窗戶翻入女住戶家，將人打到滿臉是血還意圖性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中某社區的夜班吳姓男保全，愛慕社區中一名僅和10歲兒子同住的女子，竟在調離社區前一天從女子住處浴室窗戶翻進屋內，將女子打得滿臉是血並掀衣意圖性侵，女子奮力抵抗將吳男拽到樓下報警，台中地院審理後，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月。

判決書指出，在台中某社區擔任夜班保全的吳姓男子，看上其中一名女住戶，還偷偷向其10歲兒子探問家中幾個人住，確認只有母子倆同住後，2022年7月31日凌晨4時許，吳男心想他就要調離該社區，竟藉酒壯膽，趁新進保全不注意時離開管理室，從女子住處浴室窗戶爬進室內。

女子發覺異狀起床查看，卻遭吳男摀嘴拖進臥室、朝臉部與身體痛毆，女子被打到鼻樑斷裂滿臉是血，一度昏厥，吳趁機掀起她衣服揉捏胸部，女子及時清醒並極力抵抗，10歲兒聞聲連忙報警，女子並奮力將吳男拉至樓下等待警方到場。

女子家中血跡斑斑，被打到腦震盪、鼻樑骨折、全身多處擦傷，因此住院好幾天，吳男仍辯稱因為看到有可疑人士，才進屋查看，當時屋內的燈都是暗的，不知道屋內的人是住戶還是可疑之人，一時緊張才發生扭打，更沒有強制猥褻行為。

法院發現，吳男進入女子屋內並沒有搜尋、拿取財物，又曾與男童互動，探知家中只有2人居住，認為吳男身為社區保全，翻窗入內後，出拳朝頭部狂毆，又將人拖行扭打，抓女子頭髮撞擊牆壁與地板，隨後強制猥褻，造成女子身心受創，破壞住戶對社區保全人員之信賴，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月，全案可上訴。