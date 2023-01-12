　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

深夜送餐硬上女網友！胡扯她挑逗「腳夾太緊」害他X了　二審出爐

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲女網友感冒在家誤信賴男好意探病，遭對方性侵還被對方詆毀。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北市一名無業賴姓男子前年假裝關心感冒女網友，深夜送餐到府獻殷勤，卻涉性侵得逞還企圖賴著不走。賴男挨告到案詆毀女是酒店妹、深夜穿睡衣主動獻身挑逗，還推稱女方雙腳夾太緊，害他沒戴套而「內射」，女方羞怒才提告，台北地院審理認定賴男一派胡言，嚴重傷害女方人格尊嚴，依強制性交罪判刑4年，賴男再上訴被駁回。

本案發生於前年（2020年）7月20日，賴男經由臉書結識本案被害人，搭訕得知對方感冒在家，賴男自告奮勇要送餐點跟藥物去關心，當晚11點多抵達，表明想留宿被拒，就霸王硬上弓在地板與床上性侵女方得逞，隔天（21日）凌晨0時許被女方趕走。

賴男挨告到案，辯稱女方告知地址同意他去，又深夜穿睡衣主動獻身挑逗，他認為彼此已晉級男女朋友交往關係，他愛撫調情時，女方沒拒絕，他認為彼此是合意性交，但他沒戴套又內射，女方生氣才提告，賴男堅稱這不能怪他，是女方雙腳夾太緊，害他來不及抽出來，何況女方就醫沒驗出身上有遭施暴的外傷。

女方否認跟賴男合意性交，表示吃完賴男帶來的食物跟藥物後，謝謝對方好意並請對方離開，賴男卻發瘋似的一直摸她，她拚命閃躲跟賴男說不要，賴男原本停下來，後來不知道受到什麼刺激，仍硬將她壓在地板上跟床上性侵得逞。

女方說，當時生病又用光力氣反抗，全身虛脫，賴男發洩後，她急著趕走賴男，拜託對方「可以麻煩你先走嗎？我真的很不喜歡這樣」，賴男起初賴著不走，她一再堅持跟拜託，賴男才離開。

女方隨即聯繫閨蜜求助，邊哭邊說「我被強姦了」。閨蜜出庭證稱，當時趕去陪伴被害人就醫，只見被害人全身發抖、魂不守舍，在醫院若有異性靠近，被害人就會緊張害怕，連警察問話時，被害人也死命抓著她的手不放，事發至今，被害人講話還是鈍鈍的，情緒很悲觀。

法官查明，女方在賴男離開後，立刻傳訊息質問「你這樣硬來很不尊重」，賴男回稱「抱歉，我不喜歡等」、「對不起，但我很認真」，女方怒嗆「乾我什麼。你認真我都不能決定我要的嗎？」、「我不想再看到你」，賴男不甘示弱，表示：「好，這你自己說的。」

法官認為2人這些對話顯然沒有合意性交的濃情蜜意，事後女方也不再回應賴男傳來的訊息，且雙方邂逅是因賴男在臉書誤傳訊息給女方，才開啟彼此對話，賴男到案卻一度謊稱女方是酒店小姐、他到酒店消費認識對方，把對方包出場吃飯上床。

法官指賴男供詞反覆，和被害人僅為認識約1天的網友，女方根本不知賴男本名與聯絡電話，可見雙方不是男女朋友，女方體型不如賴男，因顧慮自身安危而沒激烈反抗，所以身上無外傷。

至於賴男推稱女方在隔音不佳的套房裡，沒喊救命請鄰房室友幫忙，代表雙方兩情相悅。法官認為並非女孩子遭性侵沒呼救就可以被說成同意，因為被害人也會想保全顏面、不讓鄰居知道，或擔心激怒歹徒而遭遇不測，本案女方已明白表示，賴男當時看起來好像有吸毒，她很害怕，不知該怎麼辦。

法官認定賴男性侵得逞又瞎掰狡辯，雖無前科，但犯行造成被害人內心恐懼陰影終身難以抹滅，性自主權與人格尊嚴遭戕害甚鉅，應予嚴懲，依強制性交罪判刑4年，賴男再上訴到台灣高等法院，仍被駁回，全案還可上訴。

ET快訊
桃園女過馬路「秒遭輾」！　倒臥血泊慘死
快訊／多人確診！　PLG延賽擴大
透天凶宅賣780萬！　10組人搶看
基隆男過馬路被撞！　噴飛4m墜地慘死
送餐硬上女網友！　胡扯她「腳夾太緊」害他X了
得過新冠「3重要器官」加速老化！　二度確診也逃不過
破解流水席之亂！　他曝1工具產出「無緣姑嫂對話」
快訊／高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　將相驗死因
快訊／新北殯葬處集體貪污26人遭約談！　1聲押14交保
陳奕迅連唱24場「聲音出狀況」！　台上痛哭中斷演出道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙手法不斷更新！　屏警提醒：領現金6千「簡訊網址都是假」

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！驚悚影片曝光

基隆男過馬路被撞！噴飛4m墜地慘死　駕駛跑了...肇事車輛已尋獲

《JOJO》配音員遭恐嚇！狂粉嗆聲「割斷你喉嚨」…累犯下場曝

快訊／高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！將相驗死因　

刈包吉6波送物資「最後一次時間曝」　霸氣宣告：加碼600塊雞排

深夜送餐硬上女網友！胡扯她挑逗「腳夾太緊」害他X了　二審出爐

插隊火化、撿骨！新北殯葬處集體貪污26人遭約談　1聲押14交保

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

詐騙手法不斷更新！　屏警提醒：領現金6千「簡訊網址都是假」

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！驚悚影片曝光

基隆男過馬路被撞！噴飛4m墜地慘死　駕駛跑了...肇事車輛已尋獲

《JOJO》配音員遭恐嚇！狂粉嗆聲「割斷你喉嚨」…累犯下場曝

快訊／高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！將相驗死因　

刈包吉6波送物資「最後一次時間曝」　霸氣宣告：加碼600塊雞排

深夜送餐硬上女網友！胡扯她挑逗「腳夾太緊」害他X了　二審出爐

插隊火化、撿骨！新北殯葬處集體貪污26人遭約談　1聲押14交保

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

美軍台海兵推結果失利！最多「恐損失4艘航母」　解放軍導彈齊發

美20年來首次！FAA系統當機害逾萬航班受影響　誤點恐持續至13日

夢幻跳槽企業出爐！台積電9連霸　長榮連2年奪冠

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」巨球撐爆絲綢睡衣

詐騙手法不斷更新！　屏警提醒：領現金6千「簡訊網址都是假」

樂透中多少你願意生小孩？　中研院研究結果曝光

媽賣鹹酥雞「肺部驚見白點」被醫警告嚴重後果！ 女星自責：完蛋了

新口味！速食店開賣超狂「撲克牌雞鴨塊」　加碼這6天送百份炸雞

BMW「保齡球式」衝斑馬線5人慘死！事發畫面曝　目擊者：很多人在叫

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！驚悚影片曝光

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／參加高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

2歲童遭關廁所餓死！酒店媽不到案遭拘提入監

即／台東嬤過馬路遭撞命危！貨車玻璃碎裂

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

高雄警逮槍毒通緝犯　驚見大批「XD千元假鈔」

新北殯葬處涉收紅包　1聲押14交保

新北市前議員歐金獅涉賄　遭聲押禁見

更多熱門

相關新聞

即／北市萬華民宅3樓竄火舌　警消緊急佈線搶救

即／北市萬華民宅3樓竄火舌　警消緊急佈線搶救

台北市萬華區寶興街巷內一棟3層樓住宅今（11）日下午發生火警，消防人員獲報到場，發現民宅3樓有火舌竄出，趕緊佈線搶救，並通知里長趕緊聯絡屋主，火勢約15分鐘撲滅，案發時屋主在外，屋內沒有人員受困，詳細起火原因仍有待調查釐清。

林智堅正面對決余正煌　面對提問一句話回應

林智堅正面對決余正煌　面對提問一句話回應

正妹喝掛驚見身旁躺裸男　好友先撿屍更崩潰

正妹喝掛驚見身旁躺裸男　好友先撿屍更崩潰

色男硬上同事女友　辯「愛愛紓壓」二審重判

色男硬上同事女友　辯「愛愛紓壓」二審重判

欠8千債務少年遭凌虐性侵　判刑定讞

欠8千債務少年遭凌虐性侵　判刑定讞

關鍵字：

性侵台北

讀者迴響

熱門新聞

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面