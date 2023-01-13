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社會 社會焦點 保障人權

原能會主委涉性騷遭蘇貞昌拔官　法界另批司法院無能…法官涉性侵不辦

▲▼原能會主委謝曉星受訪 指周刊報導是不實指控。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原能會主委謝曉星涉及性騷擾女下屬，遭行政院長蘇貞昌拔官。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳以昇／新北報導

原能會主委謝曉星2022年被控性騷擾案，行政院11日調查結果，對女性下屬涉及性別歧視、身體觸碰及評論身材、打扮，成立敵意性工作環境之性別騷擾，行政院長蘇貞昌下令予以免職，但反觀曾涉及性侵前妻的法官，卻仍在職並高陞，游毓蘭立委曾要求提出偵查報告未果，法界也痛批司法院護航，認為院長許宗力該下台負責。

據悉，2016年間，一名在法界相當活躍的法官與妻子協議離婚，事後不但不付贍養費，還懷疑妻子在離婚前就讓他戴綠帽，不顧自己是法官身份，闖進前妻住家性侵得逞，前妻不堪受辱，一狀告上法院，民庭法官認定前妻對於遭性侵的主張，有憑有據，更有醫院驗傷與通報紀錄，便判處這名法官須給付168萬元給前妻。

▼立委游毓蘭日前質詢法務部及警政署，要求提出法官性侵案偵查報告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼立委游毓蘭質詢法務部及警政署 。（圖／記者陳以昇翻攝）

法界認為，事件遭披露後，這名法官嚴重違反法官倫理，更是敗壞官箴的重大惡行，檢察官知有犯罪事實，應主動偵辦，但卻不然；游毓蘭立委也在質詢司法院時，要求警政單位提出偵查報告內容，但卻沒下文，司法單位面對媒體、立委抨擊聲浪，充耳不聞、強力護航，試圖掩蓋這名法官違法行為，事後竟還可以高陞。

律師批評司法院對涉嫌性侵的這名法官，完全沒有要調查處理，還傳言司法高層內部護航的耳語，甚至懷疑這名法官動用與北檢友人的關係，讓檢察署連分案都沒有，直接將法官性侵一事「消失」，法務部連面對游毓蘭立委的質詢，都無法拿出偵查報告。

法界表示，性侵是公訴罪，法官性侵更是司法的一大醜聞，台灣司法改革的路走得如此漫長、如此艱辛，為何民眾不信任法官、不相信司法，關鍵絕非司法制度有問題，有問題的永遠都是「人」，永遠還是法官的「品操」，面對法官性侵，司法院的態度卻比行政院更加保守、更為無能。

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