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摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　 醒來被剃成白虎告性侵

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄女子和林姓男友人摩鐵約砲，服用毒品後陷入癲狂狀態直喊要3P。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄女子小琪(化名)和林姓男友人摩鐵約砲，服用林男拿出的2包毒品咖啡包後陷入昏迷，醒來林男已不見蹤影，而她下體被剃成「白虎」，一時之間她認為自己慘遭性侵，急向友人呼救並報警處理。審理時林男喊冤，表示小琪藥效發作後吵著要3P，因他不從就大吼要他滾，所以他才離去。高雄地院審理，認為無足夠證據顯示林男有強制性交，依轉讓偽藥罪，處林男4月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，林男於前年3月14日晚上19時許約小琪上摩鐵，林男為了滿足個人特殊性癖好，拿出2包「小姊姊膠原蛋白飲」毒品咖啡包給小琪。小琪吞服毒品後，正要開始和林男大戰，卻隨即頭暈失去意識，醒來發現林男已離去，而自己的下體被剃成「白虎」，馬上打電話給友人哭喊「救命」，友人隨即報警。警方到場時，小琪仍藥效未退，在床上激動哭吼、打滾，警方也當場查獲刮鬍刀、毒品包裝等物品。

審理時林男否認以藥物性侵小琪，表示他和小琪本來就是約砲，前戲已撫摸小琪下體並口交，接著他拿毒品包給她服用後，小琪突然性欲高漲，要他「再找另一個男人來3P」，但遭他拒絕，小琪就瘋瘋癲癲地大叫，還吼他「滾！」，且開始打電話給其他男性友人，他就離開房間了。

法官認為，無證據顯示林男以「欺瞞方式」讓小琪施用毒品，且因小琪證詞反覆不定，在審理中又明確表示「我有同意與林男性行為、林男沒有性侵我」，審酌她當時在藥效影響下，處於激進亢奮狀態，不排除出現幻想、錯覺，難以認為林男有以藥劑對她強制性交，依轉讓偽藥罪，處林男4月徒刑，全案還可上訴。

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