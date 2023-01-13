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凌晨視察桃園魚市、果菜市場　張善政：了解供貨讓市民安心採買

▲桃園市長張善政今（13）日凌晨視察桃園魚市場，贈送魚販春聯與小福袋致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今（13）日凌晨視察桃園魚市場，贈送魚販春聯與小福袋致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解農曆春節魚貨與果菜供應狀況，桃園市長張善政今（13）日凌晨分別趕往桃園魚市場、果菜市場視察，看見市長一早趕來關心年前供貨情形，攤商都感到意外驚喜，張善政一一送上「兔躍新程」春聯與福袋。張善政表示，今天一早關心年前魚貨與蔬果供應情況，因農曆春節前魚市場與果菜市場出貨量大幅增加，感謝桃園魚市場、果菜市場嚴格把關，提供市民最新鮮水產與好品質蔬果，讓市民安心採買過好年。

張善政今天特別在凌晨4時許，在果菜市長公司董事長呂淑真、桃園魚市場公司總經理張燕珠等人陪同下關心攤商供貨情形，張善政指出，桃園果菜市場與魚市場工作人員每天都早起工作非常辛勞，尤其農曆春節前更是辛苦，今天趕來慰勞，感謝他們長期為市民提供良好的蔬果與新鮮魚貨供應服務。

▲桃園市長張善政今（13）日凌晨視察桃園果菜市場，攤商贈送張市長新鮮蔬菜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今（13）日凌晨視察桃園果菜市場，攤商贈送張市長新鮮蔬菜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，有關新春期間交通改善計畫，市府相關公共工程將配合縮小工區、圍籬退縮等措施，以騰出更多空間讓民眾通行，交通車流也會更順暢。過年期間垃圾清運等服務，相關局處都已做好準備工作，市府團隊「過年期間不打烊」，春節期間，仍提供最好的市政服務。

農業局長陳冠義說明，桃園魚市場每日交易量約20公噸，農曆春節前1至2週每天交易量更增加至約50公噸。果菜市場交易量平日約150公噸，春節前則每日交易量增加至約200公噸，目前各項蔬果、魚貨供應量充裕；為讓民眾吃得安心，市府積極推動食安五環改革政策，針對第三環加強查驗水產品用藥監測部分，桃園魚市場每月皆執行水產品自主檢測，去年共檢測512件，確保魚貨來源與落實追溯管理，讓市民吃到品質健康的安心蔬果。

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