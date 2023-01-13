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陪前總統馬英九頭寮謁陵　張善政：近日公布兩蔣園區規劃發展

記者沈繼昌／桃園報導

今天是故總統蔣經國逝世35周年紀念，前總統馬英九一早在桃園市長張善政陪同下到大溪頭寮陵寢謁陵致意，馬英九全程未發一語，戴著黑色口罩向陵寢默哀悼念，離去前向媒體揮手「大家辛苦了」；張善政稍後受訪時表示，馬前總統希望未來不只是頭寮還有兩蔣園區希望如何規劃？這部分會在將來幾個月裡，把這邊與將來發展藍圖做得更具體，屆時再向大家詳細報告。

▲前總統馬英九今天上午在市長張善政陪同下到桃園頭寮向故總統蔣經國陵寢謁陵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前總統馬英九今天上午在市長張善政陪同下到桃園頭寮向故總統蔣經國陵寢謁陵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前總統馬英九今天上午在市長張善政陪同下到桃園頭寮向故總統蔣經國陵寢謁陵獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前總統馬英九今天上午在市長張善政陪同下，到桃園頭寮向故總統蔣經國陵寢謁陵獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馬英九今天上午8時許抵達頭寮陵寢，在張善政陪同下向故總統蔣經國陵寢獻花，隨即進入陵寢悼念，全程停留約20分鐘，馬英九並未受訪，隨即向媒體揮手致意後驅車離去。

▲桃園市長張善政今天陪同馬前總統頭寮謁陵後受訪，說明未來會將兩蔣園區規畫發展藍圖做得更具體。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天陪同馬前總統頭寮謁陵後受訪，說明未來會將兩蔣園區規畫發展藍圖做得更具體。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政會後受訪時指出，今天與馬前總統有提到，今天是經國先生過世35週年，談到不只是經國先生，還有前蔣中正總統的一些事蹟。其次，就是講到說，不只是頭寮這裡，還有兩蔣園區，將來我們有些什麼樣的規劃？市議員李柏坊有提供一些很好的建議，市府觀旅局也有些很好的想法，在將來幾個月裡，會把這邊與將來發展藍圖做得更具體，那時候再向大家詳細報告。

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