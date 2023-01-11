張善政「抿口酒」5小時後開車　代謝至少要10小時！民團怒要求道歉

▲桃園市長張善政。（資料圖／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

桃園市長張善政遭爆料9日晚間餐敘喝酒，10日清晨自駕視察水情，有酒駕之嫌，張善政回應僅「抿2小口且隔了5小時」。台灣酒駕防制社會關懷協會則發出聲明嚴厲譴責，指酒精代謝至少要10小時，要求張善政請向國人道歉、自請處分，並對酒駕宣戰提出防制政策。

台灣酒駕防制社會關懷協會聲明指出，張善政飲酒後駕車不僅不認錯還狡辯，台灣酒駕防制社會關懷協會在此嚴厲譴責，強烈要求桃園市市長張善政，即刻向桃園市民與國人道歉並自請處分，否則，張善政市長就是被國人最厭惡並認證的全國第一位「酒駕市長」。

協會表示，張善政市長針對各界酒駕質疑，未感到羞愧並道歉，卻還狡辯「各位算一下，抿2小口的紅酒，過了大概5個鐘頭，會是酒駕嗎？這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。張善政市長說法怎麼聽起來很耳熟？這說詞跟許多被警方臨檢取締或是酒駕肇事的違規者之回答如出一轍：「我只有喝一點點」、「我沒醉」、「我已經休息了5小時」。

台灣酒駕防制社會關懷協會強調，喝酒過了5個鐘頭，酒精就會代謝？酒精代謝至少需要10~12小時，而且因年齡、體質等，代謝速率有所不同，交通部與警政署每一年都宣導，張善政還曾擔任行政院院長，酒駕零容忍口號喊了多少次，張市長應該與酒駕違規者，一起到監理站上兩天的酒駕道安講習課。尤其，到底抿了幾口酒，那更不是重點，喝酒就不應該駕車，這是小學生都深知的道理。

▲桃園市長張善政。（資料圖／記者沈繼昌攝）

協會不滿表示，身為政治人物，如果在選前酒駕或是被發現酒駕前科，只有下台一條路，如今張善政剛當上桃園市長，還高調承認酒後駕車，毫無悔意，態度傲慢，桃園市民無法接受，國人更不能原諒。此刻，只是沒被警方臨檢，幸運沒肇事，如果不幸撞傷路人，絕對悔不當初，一輩子遺憾。

根據交通部統計資料顯示，桃園市酒駕事故造成(A30)死傷人數，一直高居全國縣市前三名，台灣酒駕防制社會關懷協會聲明強調，張善政帶頭酒駕，引發國人憤怒，桃園市民更感到悲哀，桃園市民用路安全誰來保障？台灣酒駕防制社會關懷協會在此嚴厲譴責張善政市長，請即刻向桃園市民與國人道歉，並自請處分，並針對桃園市酒駕全面宣戰，提出酒駕防制具體政策，不然，就是被全國認證「第一位酒駕市長」。