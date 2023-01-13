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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

奪政黨支持度第一名　國民黨：會持續與民眾站在一起

▲▼朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨中央日前舉辦元旦升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣民意基金會日前公布「政黨民意調查」報告，調查發現國民黨為民眾政黨支持傾向第一名。對此，國民黨副發言人郭音蘭表示，調查結果說明了民眾對國民黨始終如一堅持、努力的肯定，也突顯對民進黨惡霸執政的厭惡。未來國民黨會持續與民眾站在一起，一步一腳印為國家未來打拼。

該民調結果有25.1%民眾支持國民黨，郭音蘭指出，顯示國民黨過去倡議改革，堅持選對的人、走對的路已獲得民眾肯定，接下來國民黨不敢懈怠，將持續發揮「團結力量大」的精神守護民眾，確保民眾安心、安定、安全生活，全力以赴以民意為先。

郭音蘭提到，民進黨執政六年，從治安問題、疫情再到網軍治國，中央政府各項政策荒腔走板，相信民眾都看在眼裡、感受在心底，民意支持度大幅下滑也不令人意外，而國民黨兢兢業業扮演好在野黨角色，監督政府，提出多項改革方案，實實在在為人民拚好日子，這次的民調結果也反應民眾心聲，國民黨才是真正愛台灣的政黨。

馬上就是農曆新年，郭音蘭表示，蔡政府目前根本做不到年前發現金，又是口號治國，強烈要求苦民所苦，回應國民黨提出主張，年前就該發放；做不到，也難怪人民會對民進黨徹底失望了。
 

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