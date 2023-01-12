國民黨考紀會今開鍘！　議長選舉跑票、徐耀昌違紀挺鍾東錦成重點

▲徐耀昌違紀輔選鍾東錦 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中央考紀會今（12）日召開會議，討論自九合一選舉以來的黨員違紀案，包括正副議長選舉跑票案，以及黨員違紀輔選案。值得關注的是，前苗栗縣長徐耀昌的撤銷黨籍案，也會在今天下午進行討論，不過，新竹市副議長余邦彥倒戈支持民眾黨籍新竹市長高虹安的案子，則未見地方黨部處分，黨中央考紀會回應，已經詢問新竹市黨部未送余邦彥案的理由為何。

2022九合一大選，國民黨雖大獲全勝，卻也留下不少違紀參選、站台的案子，其中就包括苗栗縣前縣長徐耀昌公開幫自行參選縣長的鍾東錦站台；另外，在正副議長選舉中，更是狀況頻傳。違紀參選的，就有花蓮縣議會的張峻及高雄市議會的曾俊傑；跑票情況也很嚴重，除了花蓮縣議會，還有台南市議會和基隆市議會。其中台南市議會還牽涉到黑金介入問題，基隆市議會跑票的，則是前議長張芳麗；這些違紀參選和跑票，也讓國民黨痛失高雄、基隆、花蓮和台南的正副議長位置。

不過，值得注意的是，選前倒戈支持高虹安的副議長余邦彥，卻未列名在這一次的考紀案中，但新竹市黨部同時有送2名里長違紀參選的案子，因此非「地方黨部沒有開會處理考紀案」。對此國民黨中央考紀會回應，有兩種可能，一是新竹市考紀會「尚未處理此案」，二是新竹市考紀會「未予處分」，為釐清情況，中央考紀會已經要求新竹市黨部說明。