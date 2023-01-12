違紀助選鍾東錦沒事！　國民黨考紀會「暫緩徐耀昌撤銷黨籍案」

▲考紀會主委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中央考紀會今（12）日召開會議，討論自九合一選舉以來的黨員違紀案，包括正副議長選舉跑票案，以及黨員違紀輔選案，值得關注的是，前苗栗縣長徐耀昌違紀助選苗栗縣長鍾東錦一案，也會在今天下午進行討論。不過，據考紀會主委李貴敏會後受訪表示，今日最後決議暫緩處理徐耀昌撤銷黨籍一案。

李貴敏說，今日總共處理88案，對於違紀參選首長的部分予以開除黨籍。徐耀昌部分，因今日送上考紀會只有兩件，委員討論後，認為同樣案子應同一起討論，因此中央考紀會已要求地方考紀會把這次選舉的案子都再送上來，「徐耀昌案子今日無任何決定。」

另外，李貴敏表示，去年底全國正副議長選舉中，包含陣前投敵的曾俊傑，因地方派系問題違紀參選的張峻，與台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國、基隆市議員張芳麗與隸屬黃復興黨部在內共11位跑票縣市議員，均決議開除黨籍。

李貴敏也指出，今天考紀會總共有88案，最後僅12案沒有處理，其中除苗栗2案延後處理外，另10案是如台北市黨部等地方黨部，因送案內容說明不清或資料仍有缺漏，為確定適用黨內規定正確，均要求補件後再審理。

▲2022九合一選舉，苗栗縣長徐耀昌公開喊話鍾東錦接棒才能延續自己未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）