「國民黨應以民進黨為戒」　謝龍介憂喊：派系鬥爭易失民心

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台南市議員謝龍介12日在臉書以「派系鬥爭易失民心，國民黨應引以為戒」為題發文，指出民進黨「大咖們」近期的操作，讓他也很擔心國民黨會因為看到民進黨即將垮台，也開始黨內鬥爭，背離初衷。

謝龍介指出，外界近期都在盛傳「行政院長蘇貞昌即將辭職下台」，雖然身為在野黨，但他的看法與台中市長盧秀燕相同，自己很感謝蘇貞昌這些年的付出，感謝蘇貞昌帶領台灣走過疫情的三年時光，縱使過程受到諸多批評，但也必須肯定蘇貞昌所付出的心力。

謝龍介表示，九合一大選後，民進黨內開始出現逼宮的聲浪，希望蘇貞昌趕緊下台。他提到，身為政壇老手的蘇貞昌當然不可能束手就範，也就有了「假辭職，真留任」的戲碼出現，但由於蘇貞昌民調下探速度太快，又過於想要拯救自身的民調，才會有了「總統不發現金，但院長要普發現金」的亂象，他認為，這就是「食緊挵破碗」。

此外，謝龍介認為，民進黨「大咖們」近期一些操作應證了一句老話：「日頭赤焱焱，隨人顧性命」，他表示，自己很擔心國民黨會因為看到民進黨即將垮台，也開始黨內鬥爭，背離初衷。「民意是瞬息萬變的」，他強調，國民黨若還是不團結，無法讓百姓了解國民黨已經準備好重返執政，他直言，「我敢保證，沒有贏的機會。」