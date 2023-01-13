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「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲戴璐被爆料出軌，與副市長偷情。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇揚州廣陵區商務局副局長戴璐日前被爆料出軌副市長，兩人甚至還在婚房內偷情，被老公裝設的攝影機拍下證據。事情爆發之後，江蘇省紀委監委展開了調查，並於13日透露，戴璐確實與副市長有「生活作風問題」，但並不是原先流傳的揚州市副市長張禮濤，而是隔壁淮安市的副市長韋峰。

▼淮安市的副市長韋峰。（圖／翻攝微博）

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

網路上的爆料指出，「今天某某市長，在廣陵區商務局副局長（戴璐）的婚房裡啪啪啪，被男方（戴璐的老公）的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

爆料引起了大量關注，也有人挖出了戴璐的照片與資訊，可以發現她有著瓜子臉、大眼睛，膚白貌美、氣質出眾，而且之前就小有名氣，被網友稱為「江南絕色佳人」。

▼戴璐2021年5月才結婚。（圖／翻攝微博）

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

官方也很快介入此事，當地政府9日發出通知稱，揚州市委市政府高度重視，紀檢監察機關聯合相關部門已成立專項核查組，正在全面深入展開核查，一定秉持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置，核查結果將及時向社會公布。

大陸官媒13日公開了初步的調查結果，經查，淮安市政府副市長韋某（曾在揚州市工作）與揚州市廣陵區商務局副局長戴某存在生活作風問題，目前正按程序追究二人紀律責任，並建議免職。

目前公開的調查結果尚不多，但與原先流傳的說法不同的是，涉入醜聞的副市長並不是揚州的副市長張禮濤，而是隔壁淮安市的副市長韋峰。

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

▲▼「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職。（圖／翻攝微博）

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