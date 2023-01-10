　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「江南絕色佳人」女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩　綠帽夫抓包

▲▼「江南絕色佳人」女官員偷情副市長。（圖／翻攝自微博）

▲戴璐深V婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

江蘇揚州一名美女副局長近日爆出桃色糾紛，網傳她和副市長在婚房內偷情，結果全過程被老公安裝的攝影機拍下並舉報。涉事女官員名叫戴璐，任廣陵區商務局副局長，留著一頭長髮、瓜子臉、大眼睛，膚白貌美氣質出眾，曾被網友稱為「江南絕色佳人」。事後，她的一系列私照迅速在社交軟體上瘋傳。

▲「江南絕色佳人」女官員偷情副市長！。（圖／翻攝自微博）

▲▼戴璐婚照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲「江南絕色佳人」女官員偷情副市長！。（圖／翻攝自微博）

網路爆料稱，「今天張某某市長，在廣陵區商務局副局長的婚房裡啪啪啪，被男方的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

▲「江南絕色佳人」女官員偷情副市長！。（圖／翻攝自微博）

▲▼女官員工作照。（圖／翻攝自微博）

▲「江南絕色佳人」女官員偷情副市長！。（圖／翻攝自微博）

據流傳內容稱，她與丈夫在2021年5月19日結婚，當時還拍了許多結婚照，看上去十分甜蜜。

對此，當地政府9日發布通知稱，揚州市委市政府高度重視，紀檢監察機關聯合相關部門已成立專項核查組，正在全面深入展開核查，一定秉持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置，核查結果將及時向社會公布。

▲▼ 「江南絕色佳人」女官員偷情副市長。（圖／翻攝自微博）

▲小王副市長。（圖／翻攝自微博）

網友熱議道，「體制內堪比娛樂圈」、「有一說一妹子真的很漂亮」、「既然成立的是調查組，那就有好戲看了，要麼瓜熟蒂落有人被免，要麼有人惡意編造得被抓，靜待調查結論」。

▲「江南絕色佳人」女官員偷情副市長！。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
快訊／中國反擊了！　突宣布「停發南韓旅客短期簽證」
流水席之亂「一票逆風」酸小姑：你哥娶其他人也不好過
狂打7劑還是確診！　他4張防疫險「卯死了」
LIVE／流水席人妻不結了！Kelly a身世曝光　小A辣5
快訊／戴資穎新年第一勝！　僅花24分鐘
流水席之亂「有貓膩」！　她提4點質疑：明顯是男生寫的
6顆蛀牙「報價11萬」！他改找老牙醫…100元解決了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／中國反擊了！宣布「停發南韓旅客短期簽證」

解放軍又挑過年前發「繞台MV」　結尾放101大樓、還用阿美族歌聲

24歲「最美網紅」依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實　死因被挖出

河南近9成人口已感染！　衛健委：已經順利度過疫情高峰

「江南絕色佳人」女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩　綠帽夫抓包

陸乘聯會：鋰電池成本必下降　有利整車價格合理回歸

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」救不回了　醫生示警1現象

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

快訊／中國反擊了！宣布「停發南韓旅客短期簽證」

解放軍又挑過年前發「繞台MV」　結尾放101大樓、還用阿美族歌聲

24歲「最美網紅」依川川驟逝！攝影師男友悲痛證實　死因被挖出

河南近9成人口已感染！　衛健委：已經順利度過疫情高峰

「江南絕色佳人」女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩　綠帽夫抓包

陸乘聯會：鋰電池成本必下降　有利整車價格合理回歸

長者打三針仍病逝　香港專家：打完過太久「免疫力下降」

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」救不回了　醫生示警1現象

首批赴泰大陸遊客「像明星走紅毯」　泰國副總理親自接機贈花環

台銀今年調薪5%、創25年來最大！　6年累計調幅17%

金氏世界紀錄千手觀音「秘境藝術展」！春節連續8天期間限定開放

賴清德指「勿讓有心人發起疑美論 」　侯友宜：捍衛台灣是責任、使命

過年荷包縮水了　農委會盤點年前農漁畜產品　只有花卉沒漲

立陶宛國會訪團遭反對派質疑　外交部：正常互動交往

整形女D罩杯美胸突然爆開　她驚見「胸部破2個大洞」流噁膿走山

快訊／中國反擊了！宣布「停發南韓旅客短期簽證」

「8分鐘電擊10次」像被車撞！台大領先全台　合併手術解決2心臟問題

弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

另類棒球交流競賽週末開打　中、韓少棒以球會友

大陸熱門新聞

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

馬雲放棄螞蟻控制權　阿里巴巴市值飆漲近7400億元

江南絕色佳人女官員婚房爽啪副市長！深V辣照外洩

中國反擊了！停發南韓旅客短期簽證

特斯拉大陸大降價！舊車主抗議搶光店內禮品、零食

星媒：新華社承認白紙運動逼中國改變防疫

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「戰狼發言人」趙立堅調離發言人職務

20歲妹確診3天後失明…「視力剩0.02」回不去了

她懷孕變植物人遭尪拋棄！3年後奇蹟出現

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

更多熱門

相關新聞

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

大陸江蘇揚州一位美女副局長近日爆出桃色糾紛，她和副市長在婚房內「床上運動」，結果全過程被老公安裝的攝影機拍下並舉報。此事在微博引發熱議，揚州市政府今（9）日表示，正在全面深入進行核查，結果將及時向社會公布。

D奶女同事已婚「吃遍長官」　菜鳥哥心動了！

D奶女同事已婚「吃遍長官」　菜鳥哥心動了！

外遇尪不離婚「因為還愛著？」　律師揭殘酷真相

外遇尪不離婚「因為還愛著？」　律師揭殘酷真相

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

關鍵字：

揚州戴璐揚州副局長出軌戴綠帽

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

當自己家！房客大改造　對比太驚人

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面