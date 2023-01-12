蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌造成交通中斷，農糧署宣布即日起啟動運費補助。（圖／公路總局）

記者許敏溶／台北報導

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，預計1月15日下午5時搶通，農委會農糧署今（12日）表示，已經立即啟動農產品運費補助機制，對於花東地區蔬果共同運銷，需改道經南迴公路運送至北部市場所增加運費予以補助，以減輕農民負擔，確保花東地區農產品可順利運輸至北部市場。

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，導致雙向交通中斷，目前正在搶修當中，預計要等到1月15日下午5時才能搶通，公路總局研判，由於近期花東地震致岩盤出現裂縫，加上近期有一波較大地形雨轟炸，導致岩盤崩落。

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面對交通中斷，農糧署今天立即啟動農產品運費補助機制，農糧署表示，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷，改行經南迴公路供應台北、三重、桃園果菜批發市場者，從蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，這段期間增加的運費，可依農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準依實際增加額度及運輸契約所訂運費調整，每公斤運費最高補助1.3元。

農糧署指出，交通部台灣鐵路局也啟動農產品疏運機制，以火車馱運蔬果卡車方式協助農產品北運，如需經由鐵路方式運送，可請洽詢台鐵局花蓮站：03-8337301、蘇澳新站：03-9961004，也請花東農友及蔬果共同運銷業者密切注意公路總局相關訊息。