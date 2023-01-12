　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌造成交通中斷，農糧署宣布即日起啟動運費補助。（圖／公路總局）

記者許敏溶／台北報導

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，預計1月15日下午5時搶通，農委會農糧署今（12日）表示，已經立即啟動農產品運費補助機制，對於花東地區蔬果共同運銷，需改道經南迴公路運送至北部市場所增加運費予以補助，以減輕農民負擔，確保花東地區農產品可順利運輸至北部市場。

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，導致雙向交通中斷，目前正在搶修當中，預計要等到1月15日下午5時才能搶通，公路總局研判，由於近期花東地震致岩盤出現裂縫，加上近期有一波較大地形雨轟炸，導致岩盤崩落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對交通中斷，農糧署今天立即啟動農產品運費補助機制，農糧署表示，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷，改行經南迴公路供應台北、三重、桃園果菜批發市場者，從蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，這段期間增加的運費，可依農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準依實際增加額度及運輸契約所訂運費調整，每公斤運費最高補助1.3元。

農糧署指出，交通部台灣鐵路局也啟動農產品疏運機制，以火車馱運蔬果卡車方式協助農產品北運，如需經由鐵路方式運送，可請洽詢台鐵局花蓮站：03-8337301、蘇澳新站：03-9961004，也請花東農友及蔬果共同運銷業者密切注意公路總局相關訊息。

ET快訊
快訊／13:15連兩震！規模4.4地震　高屏3級
快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃
快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

一早被錢砸醒「17.8萬年終入帳」　他驚：這樣合格嗎？網炸鍋了

蘇花坍方物資送不到台東！星巴克2分店急公告：部分餐點停止供應

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖運勢旺」：戴1物拜2神吸財氣

回憶卡管案！管中閔怒批當權者「以謊言摧毀學者人格與清白」

與台東縣府攜手銷售鳳梨釋迦　新北果菜公司3天狂賣10公噸

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

一早被錢砸醒「17.8萬年終入帳」　他驚：這樣合格嗎？網炸鍋了

蘇花坍方物資送不到台東！星巴克2分店急公告：部分餐點停止供應

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖運勢旺」：戴1物拜2神吸財氣

回憶卡管案！管中閔怒批當權者「以謊言摧毀學者人格與清白」

與台東縣府攜手銷售鳳梨釋迦　新北果菜公司3天狂賣10公噸

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

遠東SOGO百貨去年業績創新高　春節福袋助攻全年485億業績目標

高爾宣喜迎「二寶」誕生！　全程「陪產」意外引師奶粉暴動

「樂高新年城」即起免費玩！4.5米萌兔坐鎮　闖4關卡獲限定小兔

等4小時都沒來！客隔天卻怨「按電鈴沒人理」他傻了　網友提醒1事

全民發6000元可用3管道領取　行政院估準備工作1個月可完成

百萬YTR砸3萬6「買整本刮刮樂」！中獎總金額曝光…真實反應全播出

《失落的方舟》台北電玩展繼續辦不退展　大會主辦：沒收到展出異動

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

生活熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，1月15日下午5時搶通，公路總局研判花東地震致岩盤出現裂縫，加上昨晚有一波較大地形雨轟炸，導致岩盤崩落，公路總局表示，該路段已經納「蘇花安」，設置9.7公里長隧道，整體蘇花安25.4公里，115年發包，目標121年底完工，屆時將不會發生坍塌風險。

最新畫面曝！蘇花公路坍方「巨石全堵死」

最新畫面曝！蘇花公路坍方「巨石全堵死」

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時

合富快輪　19時起開航花蓮－蘇澳港

合富快輪　19時起開航花蓮－蘇澳港

蘇花公路還要中斷4天！台鐵疏運計畫出爐　「加開42列區間快」

蘇花公路還要中斷4天！台鐵疏運計畫出爐　「加開42列區間快」

關鍵字：

蘇花公路農糧署運費補助

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面