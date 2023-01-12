觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

蘇花公路大清水隧道11日晚上23時55分發生坍方，壓垮明隧道約25公尺毀損，目前雙向交通中斷，目標於1月15日下午5時搶通，《ETtoday新聞雲》也出動空拍機，拍下現場最新的坍方山壁狀況以及搶修畫面。

▲花蓮大清水隧道坍方空拍畫面曝光。（圖／記者林振民攝）

空拍機從大清水遊憩區附近升空，沿著太平洋海岸往大清水隧道前進，可看到數百公尺高的岩壁，有一塊禿的相當明顯，不時仍有零星的石塊滾下山壁，半山腰上的公路也因為道路封閉，沒有任何車輛在上面行駛，僅剩下隧道內的工程車，正在奮力動工搶修。

▲公路總局指出，已南北雙工作面搶修。（圖／記者林振民攝）

台9線蘇花公路159K+300邊坡於1月11日晚上23時55分岩盤大規模崩塌，壓損混凝土明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。

公路總局指出，致災原因研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。

災害處坍方堆疊高5公尺，長達25公尺，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，雖已南北雙工作面搶修，初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通。

▲預估日夜搶修後，1月15日17時搶通。（圖／記者林振民攝）