　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

蘇花公路大清水隧道11日晚上23時55分發生坍方，壓垮明隧道約25公尺毀損，目前雙向交通中斷，目標於1月15日下午5時搶通，《ETtoday新聞雲》也出動空拍機，拍下現場最新的坍方山壁狀況以及搶修畫面。

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者林振民攝）

▲花蓮大清水隧道坍方空拍畫面曝光。（圖／記者林振民攝）

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者林振民攝）

空拍機從大清水遊憩區附近升空，沿著太平洋海岸往大清水隧道前進，可看到數百公尺高的岩壁，有一塊禿的相當明顯，不時仍有零星的石塊滾下山壁，半山腰上的公路也因為道路封閉，沒有任何車輛在上面行駛，僅剩下隧道內的工程車，正在奮力動工搶修。

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者林振民攝）

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者林振民攝）

▲公路總局指出，已南北雙工作面搶修。（圖／記者林振民攝）

台9線蘇花公路159K+300邊坡於1月11日晚上23時55分岩盤大規模崩塌，壓損混凝土明隧道長約17m及鋼構明隧道約8m，坍方量估計約1200立方米。

公路總局指出，致災原因研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。

災害處坍方堆疊高5公尺，長達25公尺，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，雖已南北雙工作面搶修，初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通。

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者林振民攝）

▲▼花蓮大清水隧道坍方空拍。（圖／記者宋良義攝）

▲預估日夜搶修後，1月15日17時搶通。（圖／記者林振民攝）

ET快訊
《黑暗榮耀》真實版！　被逼汽旅「脫衣直播」DIY
阿滴買31坪新房！　內部裝潢曝光
林雨葶宣布結婚！　挺大肚登記「正式成為人妻」
本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇
百元也出現假鈔！　她放大細看「4個字」懊悔
黑絲襪+S曲線！　英文補習班老師超火辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重17歲少女跟學長跨年…老爸氣炸：給我回來！撂7人爆打踹爛車

北投汽機車相撞！騎士「滿身血」倒地...椅墊也噴飛

觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

特斯拉與Gogoro當街「交纏」！2警化身修車工　1配備火速排除

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

前女友醉倒在旁！噁男忍不住狂舔　她睡醒感覺「下面濕濕」崩潰

就是這4人！台中公布酒駕累犯名單　驚見「呆萌幼齒照片」

摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　 醒來被剃成白虎告性侵

雨天上國道打滑自撞　女友沒繫安全帶拋飛車外亡！無照男下場曝

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

三重17歲少女跟學長跨年…老爸氣炸：給我回來！撂7人爆打踹爛車

北投汽機車相撞！騎士「滿身血」倒地...椅墊也噴飛

觸目驚心！蘇花最新空拍畫面曝　「比怪手大」巨岩百公尺砸毀隧道

空氣槍掃射2狗！2顆子彈卡胸腔命危「血跡濺牆」　惡男下場慘了

特斯拉與Gogoro當街「交纏」！2警化身修車工　1配備火速排除

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

前女友醉倒在旁！噁男忍不住狂舔　她睡醒感覺「下面濕濕」崩潰

就是這4人！台中公布酒駕累犯名單　驚見「呆萌幼齒照片」

摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　 醒來被剃成白虎告性侵

雨天上國道打滑自撞　女友沒繫安全帶拋飛車外亡！無照男下場曝

「國民黨應以民進黨為戒」　謝龍介憂喊：派系鬥爭易失民心

騎經山路汪突跳車不給過！下秒「一堆石塊從天降」　他：救了全家

全民監督噪音車　台東縣環保局籲多利用網站檢舉

只剩1小時！竹北戶政事務所「等待人數破400人」　搶領6000元

不怕三缺一！東森幣打麻將秒湊桌　百萬大獎等你拿

12星座「年前運勢」一次看！水瓶有意外貴人　處女留意控制支出

快訊／實況元祖女神曬超音波圖曝「老公不是幻想」：我懷孕啦！

終於等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快衝

中華電信榮獲2022年行銷傳播傑出貢獻3金獎　Hami Video蟬連年度傑出OTT服務公司

經典賽／中華隊少一大重砲　陳子豪獲徵詢因手腕不適婉拒

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／參加高雄格鬥賽重傷選手宣告不治！　

桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！

包庇業者豬骨充人骨　前公所職員判12年定讞

傳賣毒給藝人！「毒后小妖」遭通緝落網

即／史上最大！87高階警官人令發布

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

摩鐵約砲吞毒！正妹醒來被剃成白虎怒告

基隆男過馬路被撞　肇事駕駛棄車逃逸

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

獨／台中土地公廟旁捕獲野生絕版法拉利F8 Spider

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

更多熱門

相關新聞

蘇花公路一年5起坍方中斷！蘇花安通車還要10年　學者籲增監測系統

蘇花公路一年5起坍方中斷！蘇花安通車還要10年　學者籲增監測系統

蘇花公路大清水路段大規模崩塌，研判花東地震加上地形雨轟炸，岩盤嚴重崩落，壓毀明隧道，交通中斷4天，1月15日下午5時搶通，據統計，蘇花路廊去(111)年發生5起坍方中斷，雖公總已推動蘇花安計畫，不過10年後才能通車，學者表示，應給東部一條安全回家的路，完工前危險路段應增設監測系統事先預警。

得新冠加速器官老化！羅一鈞回應

得新冠加速器官老化！羅一鈞回應

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

1/15起調整確診者居家照護！

1/15起調整確診者居家照護！

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」

關鍵字：

花蓮蘇花公路大清水隧道空拍機影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

男女神都被拍過哈菸！

蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面