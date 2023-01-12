台9線大清水段崩塌！蘇花安緩不濟急　專家示警「還有更危險路段」

▲蘇花公路清水隧道發生坍方事故。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台9線蘇花公路大清水邊坡岩盤大規模崩塌，壓垮明隧道，交通要中斷4天，公總目標春節疏運前搶通，該路段列「蘇花安」改善，預計還要10年才完工，專家直言，搶通僅是治標，短期應該2到3年先打通一條隧道，不要讓民眾等10年，且蘇花公路還有更危險路段，東澳到南澳地質為更破碎片麻岩，都應盡速處理。

新北市土木建築學會理事長余烈表示，蘇花公路大清水路段坍方，屬於相當嚴重坍方，從空拍照看到明隧道被壓毀情況，原來設計結構體承受不了岩盤撞擊和土方壓力，明隧道預期短期會打掉重做，但應該打一個比較長隧道越過這一區並改線，蘇花路廊有三段還沒有納入蘇花改計畫改善，雖這次蘇花安計畫中有納入，但緩不濟急，要10年後才通車。

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▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

余烈指出，他最擔心的不是大清水路段，因大清水段地質為花崗大理石，地質屬於相對較安全的，但都發生坍方事件，所幸午夜發生沒人員傷亡，若是在白天就慘了，而蘇花路廊還沒有改善路段事實上以東澳到南澳那一段最危險，地質屬片麻岩，較為破碎，大約10公里長，隨時都可能會坍下來，這一段更應該打長隧道，不但比蘇花安計畫中東澳到南澳採短橋短隧道花240億元可省下百億元，且更為安全。

余烈強調，蘇花安還要等10才能通車，建議短期內趕快打一條隧道過去，花2到3年時間先通車，不要讓民眾等10年，縮短一半時間，給民眾一條安全的路。