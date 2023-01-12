蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，1月15日下午5時搶通，公路總局研判花東地震致岩盤出現裂縫，加上昨晚有一波較大地形雨轟炸，導致岩盤崩落，公路總局表示，該路段已納「蘇花安」，設置9.7公里長隧道，整體蘇花安25.4公里，115年發包，目標121年底完工，屆時將不會發生坍塌風險。

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

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台9線蘇花公路159K+300邊坡於1月11日晚上23時55分岩盤大規模崩塌，公路總局養路組長李順成表示，蘇花公路地質為大理岩，大理岩受到雨水侵蝕會有裂隙溶洞，初判最近因為花東有地震，導致岩盤出現裂隙，加上昨天(11日)晚間6點多有一波地形雨，有很大降雨量，時雨量達到60多毫米，讓裂隙發展，大岩塊崩落下來，最大石塊高達3米高。

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

李順成指出，這路段並非列在蘇花改第一優先路段，加上岩盤裂縫會有災害，因此已列後續蘇花安計劃興建9.5公里長隧道，避開崩塌狀況，災點後續短期採坡面掛網噴槳和岩栓，輔以戒護通行；中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。

公路總局規劃組長蘇先知則表示，蘇花安綜合規劃和環評正進行中，綜合規劃已提報交通部，因為路線經太魯閣國家公園，要辦一年四季環評檢討，預計今年底年完成並提報環保署審查作業，倘若未來順利，預期環評作業完成後，將提建設計畫報行政院同意，預期115年進行發包作業，工期需要6年6個月時間，若順利，121年底完工通車。

蘇先知強調，這次坍方事件地點未來將列蘇花安設計並採長隧道，起訖點從和仁到崇德服務區，隧道約9.7公里，完成之後將是蘇花路廊第二長隧道，屆時不會再有海岸線坍塌風險。

▲蘇花公路規劃組長蘇先知。（圖／記者李姿慧攝）

根據規劃，蘇花安將未列入蘇花改的3路段納為安全改善範圍，包括東澳到南澳段、和平到和中段、和仁到崇德段，總長25.4公里，經費預估超過700多億元。

公路總局強調，蘇花安分三路段銜接蘇花改，以隧道和橋樑處理，未來完工通車後，跟蘇花改串聯，將不會受到劇烈天候影響，減少颱風預警封閉影響。