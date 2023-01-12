　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，1月15日下午5時搶通，公路總局研判花東地震致岩盤出現裂縫，加上昨晚有一波較大地形雨轟炸，導致岩盤崩落，公路總局表示，該路段已納「蘇花安」，設置9.7公里長隧道，整體蘇花安25.4公里，115年發包，目標121年底完工，屆時將不會發生坍塌風險。

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台9線蘇花公路159K+300邊坡於1月11日晚上23時55分岩盤大規模崩塌，公路總局養路組長李順成表示，蘇花公路地質為大理岩，大理岩受到雨水侵蝕會有裂隙溶洞，初判最近因為花東有地震，導致岩盤出現裂隙，加上昨天(11日)晚間6點多有一波地形雨，有很大降雨量，時雨量達到60多毫米，讓裂隙發展，大岩塊崩落下來，最大石塊高達3米高。

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

李順成指出，這路段並非列在蘇花改第一優先路段，加上岩盤裂縫會有災害，因此已列後續蘇花安計劃興建9.5公里長隧道，避開崩塌狀況，災點後續短期採坡面掛網噴槳和岩栓，輔以戒護通行；中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。

公路總局規劃組長蘇先知則表示，蘇花安綜合規劃和環評正進行中，綜合規劃已提報交通部，因為路線經太魯閣國家公園，要辦一年四季環評檢討，預計今年底年完成並提報環保署審查作業，倘若未來順利，預期環評作業完成後，將提建設計畫報行政院同意，預期115年進行發包作業，工期需要6年6個月時間，若順利，121年底完工通車。

蘇先知強調，這次坍方事件地點未來將列蘇花安設計並採長隧道，起訖點從和仁到崇德服務區，隧道約9.7公里，完成之後將是蘇花路廊第二長隧道，屆時不會再有海岸線坍塌風險。

▲▼蘇花公路規劃組長蘇先知。（圖／記者李姿慧攝）

▲蘇花公路規劃組長蘇先知。（圖／記者李姿慧攝）

根據規劃，蘇花安將未列入蘇花改的3路段納為安全改善範圍，包括東澳到南澳段、和平到和中段、和仁到崇德段，總長25.4公里，經費預估超過700多億元。

公路總局強調，蘇花安分三路段銜接蘇花改，以隧道和橋樑處理，未來完工通車後，跟蘇花改串聯，將不會受到劇烈天候影響，減少颱風預警封閉影響。

ET快訊
快訊／13:15連兩震！規模4.4地震　高屏3級
快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃
快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

一早被錢砸醒「17.8萬年終入帳」　他驚：這樣合格嗎？網炸鍋了

蘇花坍方物資送不到台東！星巴克2分店急公告：部分餐點停止供應

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖運勢旺」：戴1物拜2神吸財氣

回憶卡管案！管中閔怒批當權者「以謊言摧毀學者人格與清白」

與台東縣府攜手銷售鳳梨釋迦　新北果菜公司3天狂賣10公噸

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

一早被錢砸醒「17.8萬年終入帳」　他驚：這樣合格嗎？網炸鍋了

蘇花坍方物資送不到台東！星巴克2分店急公告：部分餐點停止供應

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖運勢旺」：戴1物拜2神吸財氣

回憶卡管案！管中閔怒批當權者「以謊言摧毀學者人格與清白」

與台東縣府攜手銷售鳳梨釋迦　新北果菜公司3天狂賣10公噸

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

《失落的方舟》台北電玩展繼續辦不退展　大會主辦：沒收到展出異動

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

「西華富邦」2.9億交易...晚3年揭露　內行曝可能原因

蘇晏霈「火辣露半球」15次披白紗！婆婆親手驗貨：很軟Q

本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇　網：跌倒會有東西掉出來

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林華韋邀請回台執教　酒井光次郎：不想輸給威助學弟

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

生活熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

更多熱門

相關新聞

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」。過去外籍人士也可以領用五倍券，對此，行政院發言人表示，經行政團隊討論，原則比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士仍然可以發放這6000元現金」。

小巴違規「跨越雙黃線」　害5車撞成一團

小巴違規「跨越雙黃線」　害5車撞成一團

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

大清水隧道坍方　花蓮啟動農產品轉運補助

大清水隧道坍方　花蓮啟動農產品轉運補助

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑

關鍵字：

蘇花公路台9線中斷坍方蘇花安長隧道大清水121年影音

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面