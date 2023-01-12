　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇花路斷！一圖秒懂最新替代路線　中橫限白天走「北花4小時」　

▲▼蘇花公路中斷，最新替代路線出爐。（圖／公路總局）

▲蘇花公路中斷，最新替代路線出爐。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水隧道11日午夜岩盤大規模崩塌，目標1月15日下午5時搶通，雙向交通中斷4天，公路總局最新替代路線圖出爐，其中台北和花蓮往返車輛，可走台8線中橫公路、台7甲線、台7線等路線往返，最快僅3到4小時，不過中橫限定白天且小車和中巴才能行駛。

台8線中橫公路因災害管制通行，每天僅開放4時段通行，因應蘇花公路中斷，今(12日)起放寬為上午7時到下午5時開放小車和中巴通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局最新替代路線圖也出爐，以用路人在蘇花公路斷點南端的崇德以南為例，若要往台北，可從太魯閣走台8線中橫公路，行經大禹嶺、梨山、台7甲線、台7線往宜蘭，並銜接國5到台北，行車時間約3到4小時，比蘇花公路中斷前花蓮到台北2.5小時，僅多出1個多小時。

若要從花蓮崇德往台中，同樣可從太魯閣走台8線中橫公路，行經大禹嶺、台14甲線、埔里到西部國道。或者可從崇德南下走台9線南迴公路往屏東，再北上走西部國道到台北或宜蘭，行車時間約8個小時。

另若在蘇花公路斷點北端的和仁隧道，如欲前往花蓮崇德，則可從宜蘭銜接台7線到台7甲、梨山、大禹嶺、台8線中橫公路，再接回花蓮。或者可從宜蘭走國5接西部國道南下，自屏東接南迴公路到花蓮。

不過公路總局提醒，中橫公路僅限上午7時到下午5時開放通行，且限定小車和中巴，若是大貨車和大客車，僅能走南迴公路等路線繞行。

ET快訊
快訊／菸害防制法修法三讀！　加熱菸納管、吸菸年齡提高至20歲
獨／「絕版法拉利F8 Spider」現身台中土地公廟　信徒拜
得新冠「3器官加速老化」！　指揮中心回應了
「這地方」發大紅包！　每人再領6000元
摩鐵約砲吞毒！正妹瘋喊「要3P」　醒來被剃成白虎崩潰
流水席之亂燒到她！「陳若儀」本尊現身　私訊被狂炸
蔡依林3點全露「釣出超大咖天后」！　上百人朝聖狂讚
快訊／本土+22653「連兩天降逾2成」　20多歲男染疫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地上驚見「石頭＋檳榔」神秘儀式！內行驚喊：不要碰...原因曝光

日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！

得新冠「加速器官老化」！羅一鈞：追蹤這2種變異株導致衰竭加快

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

陸入境累計2282確診「陽性率16.9%」　王必勝：沒驗出未知變異株

友善觀光最完整攻略！花蓮無障礙旅遊誌　全縣72旅遊點一次看

1／15起調整確診者居家照護！3大高風險對象才可「遠距照護諮詢」

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」　羅一鈞：還有8745劑可用

陳若儀本尊現身！她私訊被狂炸...曝宴客堅持「1形式」道謝公婆　

太魯閣白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

地上驚見「石頭＋檳榔」神秘儀式！內行驚喊：不要碰...原因曝光

日本旅遊「必吃連鎖店」？　網友狂推他：比台灣厲害很多！

得新冠「加速器官老化」！羅一鈞：追蹤這2種變異株導致衰竭加快

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

陸入境累計2282確診「陽性率16.9%」　王必勝：沒驗出未知變異株

友善觀光最完整攻略！花蓮無障礙旅遊誌　全縣72旅遊點一次看

1／15起調整確診者居家照護！3大高風險對象才可「遠距照護諮詢」

預防性單株抗體Evusheld新增「2對象」　羅一鈞：還有8745劑可用

陳若儀本尊現身！她私訊被狂炸...曝宴客堅持「1形式」道謝公婆　

太魯閣白楊瀑布邊坡崩塌　暫開放至第一觀景台

天天5菜1湯「會買洗碗機？」　他1句話眾人吵翻：沒在做家事吧

張善政「抿兩口」被疑酒駕　蔣萬安尷尬呼籲：酒後不開車

快訊／史上最大！87高階警官人令發布　張榮興、廖訓誠接雙北警局長

9.1萬名勞工快刷存摺！　10萬元救命錢農曆年前入帳

兔年財庫加倍旺！大樂透從小年夜天天加碼到元宵　雙重對獎機會嗨翻

好拍又不用人擠人！桃園「蘆竹山鼻」落羽松秘境曝光　取景超方便

大立光林恩平示警　「1月比去年12月差、2月比1月更差」

陳建仁配鄭文燦搭檔入閣？　他狠酸：推銷兼抄襲的「詐騙內閣」

快訊／菸害防制法修法三讀！　加熱菸納管、吸菸年齡提高至20歲

《菸防法》今完成三讀！民團再提4大隱憂：加熱菸載具應比照菸品管理

橘貓表演才藝全照SOP走！　不等主人指令「自己ㄅㄧㄤ、」

生活熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

蘇花公路坍方交通阻斷　農糧署：即日起啟動運費補助措施

蘇花公路大清水路段岩盤大規模坍方，雙向交通中斷，預計1月15日下午5時搶通，農委會農糧署今（12日）表示，已經立即啟動農產品運費補助機制，對於花東地區蔬果共同運銷，需改道經南迴公路運送至北部市場所增加運費予以補助，以減輕農民負擔，確保花東地區農產品可順利運輸至北部市場。

大清水隧道坍方　花蓮啟動農產品轉運補助

大清水隧道坍方　花蓮啟動農產品轉運補助

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

最新畫面曝！蘇花公路坍方「巨石全堵死」

最新畫面曝！蘇花公路坍方「巨石全堵死」

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時

關鍵字：

蘇花公路台9線中斷坍方中橫南迴公路替代路線

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面