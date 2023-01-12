蘇花路斷！一圖秒懂最新替代路線　中橫限白天走「北花4小時」　

▲蘇花公路中斷，最新替代路線出爐。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水隧道11日午夜岩盤大規模崩塌，目標1月15日下午5時搶通，雙向交通中斷4天，公路總局最新替代路線圖出爐，其中台北和花蓮往返車輛，可走台8線中橫公路、台7甲線、台7線等路線往返，最快僅3到4小時，不過中橫限定白天且小車和中巴才能行駛。

台8線中橫公路因災害管制通行，每天僅開放4時段通行，因應蘇花公路中斷，今(12日)起放寬為上午7時到下午5時開放小車和中巴通行。

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公路總局最新替代路線圖也出爐，以用路人在蘇花公路斷點南端的崇德以南為例，若要往台北，可從太魯閣走台8線中橫公路，行經大禹嶺、梨山、台7甲線、台7線往宜蘭，並銜接國5到台北，行車時間約3到4小時，比蘇花公路中斷前花蓮到台北2.5小時，僅多出1個多小時。

若要從花蓮崇德往台中，同樣可從太魯閣走台8線中橫公路，行經大禹嶺、台14甲線、埔里到西部國道。或者可從崇德南下走台9線南迴公路往屏東，再北上走西部國道到台北或宜蘭，行車時間約8個小時。

另若在蘇花公路斷點北端的和仁隧道，如欲前往花蓮崇德，則可從宜蘭銜接台7線到台7甲、梨山、大禹嶺、台8線中橫公路，再接回花蓮。或者可從宜蘭走國5接西部國道南下，自屏東接南迴公路到花蓮。

不過公路總局提醒，中橫公路僅限上午7時到下午5時開放通行，且限定小車和中巴，若是大貨車和大客車，僅能走南迴公路等路線繞行。