「陳建仁組閣是蔡英文傀儡」！　王鴻薇轟鄭文燦「抄襲仔代言人」

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，內閣改組也備受關注，日前傳出行政院長蘇貞昌將辭職下台，前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦將是新任的正副閣揆人選。對此，台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今（12）日批，陳是高端代言人，鄭是抄襲仔代言人，這樣的組合仍是蔡政府傀儡閣揆，明顯是總統蔡英文著墨深、拒絕跛腳的人事安排，陳建仁組閣就等於蔡英文再組閣。

王鴻薇今日上午在南京東路、松江路路口向民眾謝票。針對前新竹市長林智堅的論文抄襲案昨日開庭，林智堅不僅出庭，還在法庭上否認抄襲，去年揭發林智堅論文抄襲案的王鴻薇說，案子就交給司法處理，余正煌的發言耐人尋味，他不是一般公司員工，而是調查局調查官，「調查局是否配合政黨整肅他？若這案子也動用國家機器非同小可，應該查清楚！」若今天為了讓林智堅抄襲案可以過關，國家機器這樣動令人不可原諒。

另傳行政院長蘇貞昌將於近日請辭，現在點名的正副閣揆接任者為前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦，王鴻薇指出，現在都只是媒體報導，但這兩位都有很大爭議，陳建仁就是高端疫苗的代言人，而鄭文燦是「抄襲仔」代言人，兩人未來都會面對質疑，「這樣的組合就是蔡英文總統的傀儡閣揆嘛！」她認為此點可以看出蔡總統著力很深，拒絕讓她跛腳的人事安排，因此陳建仁組閣就是蔡總統組閣。