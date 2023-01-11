傳新閣揆將與賴清德爭2024？　鄭運鵬轟「荒謬」：沒能耐辭職參選

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者詹宜庭／台北報導

「內閣改組」議題持續延燒，外傳蔡英文安排的新任閣揆陳建仁，將也會是挑戰副總統賴清德爭取2024總統提名的人選。民進黨立委鄭運鵬11日痛批，「這是完全荒謬的外行分析」，在任何狀況之下，今年擔任行政院長的人就不會是2024的總統候選人，新任院長才剛熟悉職務，又怎麼挑戰總統大選？即使天縱英明的人，也沒那個能耐當個半年就辭職參選。

鄭運鵬今晚透過臉書發文表示，2018民進黨敗選，政府運作時程其實和現在的幾乎一模一樣。對國家年度而言，同樣是總預算審查的關鍵時刻，敗選年的行政院長即使對選民的選擇有政治責任，但同時也對政府運作有政治責任，若院長換人當，總預算就要全部重來，不僅增加了施政的不確定性，國家的整體代價也會更大；另對立法院而言，院長馬上換人並非負責任的決策。

鄭運鵬認為，地方選舉年的內閣都需要堅守崗位到預算審查結束，不能因為地方選舉失利而浪費掉一個會期接近完成的預算審查程序，內閣要怎麼變陣，都是總預算處理完再說。

鄭運鵬指出，2019年若不是總統蔡英文任命蘇貞昌院長團隊，從比現在更惡劣的民情中扛起來，即使2020總統可能勝選，民進黨團人數也會至少減掉三分之一，也不會過半，「我們這些北台灣民進黨立委和良心民代們應該也進不了立法院。」

再者，鄭運鵬透露，若不是蘇貞昌的施政成績，前年在野黨強推的四大公投，牽涉到國家長遠政策與國際關係，恐怕讓台灣沒有現在的國際地位，也不會有超額景氣稅收，2022年的九合一選舉絕對敗得更慘。而在這屆任期，他都是帶著感謝的心情在立法院協助蘇貞昌團隊的政務推動，十分感謝蘇貞昌三年多以來所做的施政努力，「敗選雖要檢討，但不需要妄自菲薄否定過去。」

至於有消息稱蔡英文安排的新任院長，就是挑戰副總統賴清德爭取總統提名的最佳人選，鄭運鵬痛批，「這是完全荒謬的外行分析」。他強調，在任何狀況之下，今年擔任行政院長的人就不會是2024的總統候選人，即使蘇貞昌留任，也不可能邊當院長邊參選；再者，新任院長才剛熟悉職務，又怎麼挑戰總統大選？即使天縱英明的人，也沒那個能耐當個半年就辭職參選，保證必敗無疑。

鄭運鵬說，若蘇貞昌最後留任行政院長，他也希望蘇能夠大幅度地調整風格和步伐，畢竟聖鬥士的絕招用二次都會失效了，敗選後表現執政魄力的方式的確需要大幅度的改變，態度柔軟、照顧細緻、反應速度，都是新團隊可以加強的方向。