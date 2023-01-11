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賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

▲▼台北市長選舉辯論會陳時中會後記者會，前副總統陳建仁陪同出席 。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

外傳行政院長蘇貞昌於今日與總統蔡英文的例會中提出辭呈，由前副總統陳建仁接任。前民進黨立委郭正亮11日表示，總統蔡英文之所以讓陳建仁接任閣揆，是因為看不慣賴清德「定於一尊」的樣子，再加上蘇貞昌民調不樂觀而交錯出來的結果。他也強調，不要低估陳建仁，若將他上任一個月後的民調與賴清德相比，恐怕相差不遠。

郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，沒想到蔡英文不擔心賴清德與陳建仁在接下來幾個月中呈現互相警戒的情況，目前看來，民進黨秘書長將由純新系的前高雄市副市長許立明接任，而陳建仁背後主要是正國會與英系，兩邊派系都有可能選總統，這樣緊張的氛圍大概會延續到五、六月。

郭正亮指出，蔡英文之所以會做出如此決定共有兩個因素，第一，蔡英文對於陳建仁下台換賴清德上台感到不好意思、「覺得要還他」，雖然這是個人主張，黨有危機的時候就不能以主觀想法做事，可是哪裡知道蘇貞昌民調一直跌到33%，區域立委每個人都嚇得要死。

第二個原因，郭正亮分析，由於賴清德參選民進黨主席，黨員座談一路走來給人「定於一尊」的感覺，引起蔡英文心裡的不悅。另外，有消息傳出兩個星期以來，總統府再也不願意放任何閣揆新聞，代表小英已經陷入思考，心中有很多力量在糾結。

「蔡英文難道不知道陳建仁組閣對黨內造成的震撼嗎？她當然知道，可是她心裡肯定是希望陳建仁能當總統。」郭正亮認為，蔡英文確實擔心陳建仁組閣對黨內震撼太大，但看到賴清德定於一尊的樣子不禁讓她越看越氣，然後又看到蘇貞昌民調下跌，心想不處理還真不行，於是就交錯出今天這樣的結果。

不僅如此，郭正亮更透露，他曾經與陳建仁私下接觸過幾次，直言「他是蠻客氣的，不太容易跟人家講話對槓，所以大家一定會感受到他與蘇貞昌的不同。」不過，郭正亮卻也點出陳建仁的弱點，就是對政務不能馬上上手，因為他的經驗主要是公衛和醫療，範圍比較窄，不像國安會祕書長顧立雄有法律底子，對於政務多少懂一些，「陳建仁必須要惡補這方面，而新任行政院祕書長則要很能幹。」

至於外傳副閣揆由前桃園市長鄭文燦接任，郭正亮強調，鄭文燦也是很靈活的人，所以不要低估陳建仁當院長，若將陳建仁上任一個月後的民調拿去跟賴清德相比，他們兩個不會差太遠，且陳建仁還有行政資源去進行縣市巡迴，是可以給政策、建設、統籌款等「禮物」的人。

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