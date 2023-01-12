心癢癢選總統？傳親自赴日、夏立言再訪陸　朱立倫斥：目前無安排

記者鄭佩玟／台北報導

針對2024總統大選，外界認為泛藍陣營競逐者眾，除了新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘外，國民黨主席朱立倫下一步也受關注。今傳出農曆年後朱立倫將親自出訪日本，同時也委請國民黨副主席夏立言再到對岸跑一趟。對此，朱立倫今（12）日受訪駁斥此消息，「出訪的時程，或者是這些安排，目前都還沒有」。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

國民黨在2022年底縣市長選舉大勝後，接續又拿下嘉義市長、北市立委補選2連勝，對2024年重返中央執政多添幾分信心，傳出自詡為總教練的朱立倫又開始對問鼎總統大位起心動念，若親自訪日、夏立言登陸，這兩趟外訪行程有濃厚的外交、兩岸戰略布局意味。

朱立倫上午前往國軍英雄館出席活動受訪時對上述消息嚴厲駁斥，朱立倫說，國民黨對國際、對兩岸的交流路線是持續的，自己也一直都堅持這樣路線，「那你要說跟國際的交流，我昨天也有外賓啊！今天下午又有兩團的外賓，包括來自美國、來自德國的客人，這個都是我們國民黨堅持的一個路線。」

朱立倫進一步表示，至於出訪的時程，或者是這些安排，目前都還沒有，「媒體都可以在我還沒有規劃的時候，就可以想出來？」朱立倫強調自己作為黨主席，當然有責任幫國民黨能夠建構更好的國際關係、更安定和平的兩岸關係，「也為未來我們的總統候選人，包括我們的重要的候選人奠定基礎。」