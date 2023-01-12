英日簽署相互准入協定　蘇納克5月訪日出席G7峰會

▲日本首相岸田文雄（左）、英國首相蘇納克（右，Rishi Sunak）。（圖／路透社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克今天在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。岸田文雄與蘇納克皆提到，英日防衛安全合作有助增進全球穩定。

日本是七大工業國集團（G7）今年的輪值主席國。英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）十分期待出席預定5月在廣島召開的G7峰會。他今天與岸田文雄討論G7議程；岸田文雄計畫將俄羅斯侵略烏克蘭造成的全球糧食和經濟安全衝擊列為峰會重點議題，蘇納克對此表示歡迎。

首相府發言人指出，蘇納克也提到加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）對英國的重要性。蘇納克指出，創新及合作是各國未來經濟繁榮成長的必要條件；他和岸田文雄均同意，英、日雙方經濟都還有很大成長空間。

英國2021年2月正式申請加入CPTPP，是這個標榜高標準的多邊自由貿易協定自2018年生效以來，第一個申請加入的非創始國，其申請過程對其他有意加入CPTPP的經濟體而言具指標意義。去年12月，CPTPP各成員經濟體代表曾齊聚倫敦開會，最終未能如樂觀評估在年底完成最後階段協商。

英國今天正式成為第一個與日本簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家。英國首相府表示，這是繼1902年的「英日同盟」後，英、日「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。

除了與美國的安全保障條約，另一個與日本簽有RAA的國家是同屬印太區域的澳洲。

RAA允許簽署方相互部署武裝部隊，以及規劃和執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署行動。