年前發現金恐無望！藍黨團為菸防法怒撤延會　暫不簽總預算協商結論

▲立院11日黨團協商為菸防法起爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第十會期原定延會至13日，國民黨團日前為呼籲年前普發現金，提議延會至19日，未料，因菸害防制法朝野攻防，民進黨團11日召開記者會指控藍營未在協商結論簽名、拖延菸害防制法立法，國民黨團則在下午朝野協商時痛批綠營「打人喊救人」，更憤而撤回延會決議、拒簽總預算協商結論。

《菸害防制法修正草案》10日完成朝野協商，預期11日三讀完成修法，但國民黨團卻突然變卦，未在朝野協商結論上簽名，導致草案未能三讀。對此，民進黨團批評，該法案經國民黨立委林為洲5次協商，好不容易要通過，國民黨團卻出爾反爾，「或許有一些政治的盤算在裡面。」

對此，李德維在11日下午朝野協商時表示，昨天下午朝野協商完，也沒人通知他來簽名，結果民進黨團開記者會說國民黨拖延立法程序，「你們副院長身體不舒服沒辦法開院會，難道可以說是拖延立法程序？有這種事嗎？說我政治盤算？我政治盤算什麼東西？講清楚。」

李德維怒批，如果不簽署嚴重影響立法進度，那蔡其昌身體不舒服有沒有嚴重影響？明天是不是可以把照片跟標題改一改，再開一次記者會？還懷疑國民黨是否想藉此拖延、作為延會藉口？「我不想延會了，絕對不延會。就到13號晚上12點，我不需要這個藉口，不用給我扣這個帽子，扣這麼大帽子要怎麼協商？有這必要嗎？柯總召你也太過分了。」

林為洲表示，這麼案子本來就沒有保留條文、不需協商，但昨天突然接到議事組說今天3點要協商，國民黨也在疑慮民進黨是否要翻口供，所以今天來協商，結果民進黨「打人喊救人」、怪國民黨拖延，明明中間幾次改變態度都是民進黨，因為尊重院長所以來聽看看為什麼協商，才暫時沒有簽名，協商當場簽名就可以了，結果民進黨早上開記者會怪國民黨拖延。

林為洲表示，國民黨現在質疑，民進黨是不是故意罵國民黨，看國民黨會不會簽名，再甩鍋說「你看！又是國民黨。」這樣就是正中民進黨下懷，因為行政院版本不想管制加熱菸。

對於協商理由，立法院長游錫堃解釋，昨天協商結束前有說下午3點協商，因為公務人員任用法還沒協商，後來說菸害防制法、總預算第三輪若有必要也可以拿來協商。

羅致政表示，其他黨團簽完後，正本就在國民黨團辦公室，為何助理不請委員簽？我不知道，當民眾黨第一時間簽了後，自己就跟曾銘宗說明，這是林為洲辛苦協商出來的成果，國民黨要不要簽？明天就可以立刻處理，當時曾銘宗說「黨團內部可能還有不同意見，要回去看看。」但一直到昨天晚上都沒有簽出來，所以早上才有這樣的呼籲。

李德維則痛批，就算簽了，副院長身體不舒服也過不了啦。林奕華則表示，大家都知道國民黨團通過版本是雙禁，衛福部最初版本也是雙禁，這次一開一禁是免強找到底線，程序上當然要回去跟支持雙禁的委員說明，且看到協商通知有菸害防制法，當然要來聽聽看為何要協商，國民黨還從雙禁退讓欸！結果早上還要被開記者會修理。

此時，時代力量黨主席陳椒華表示，協商過程很久，好不容易有共識了，如果沒有其他意見就不用再討論內容，大家簽一簽去二、三讀。

民進黨團總召柯建銘表示，中間可能有些誤解，或是民進黨記者會開得太快，在這裡跟國民黨道歉。曾銘宗隨即表示不接受。柯建銘則繼續講，他說朝野之間一定有攻防，但還是以法案通過為要，《菸害防制法》是大家非常有共識的法案，電子菸傷害多少年輕人？政策已定就是一禁一管，還是要趕快處理。

柯建銘指出，昨天時代力量、民眾黨都簽完，他親自拿給曾銘宗，趕快簽一簽，一直到昨天晚上問到底簽了沒？曾銘宗都不置可否，這個很重要的民生法案、共識很高，大家不要背這個罵名，院長也是照程序走，簽出來就結束，但就沒看到簽名，如果有罵錯就道歉，但一事歸一事，不用牽扯到延會去，又不是邱顯智。

曾銘宗表示，沒有錯，昨天柯建銘拿給他，國民黨立場是雙禁，禮拜一開完黨團大會還是雙禁，「昨天拿給我，總要跟同仁溝通一下吧！早上你們開什麼記者會？害我們（李德維）辦公室被打爆，道歉？這麼便宜啊！」

李德維表示，朝野沒有共識，國民黨沒有必要這麼配合民進黨，還被罵，第一、不延會，撤回來了，就到13號，總預算也不簽名。最後曾銘宗率領國民黨立委一同離席。

柯建銘則喊，「老了不要起翻顛（台語）！」他表示，國民黨每天都在這發誓13號總預算要結束、要延會，就這樣跑了，算了明天再處理。羅致政說，最後還是沒有簽名，這要讓媒體知道，還沒看過國民黨簽字的版本。

游錫堃宣布，延會到13號星期五，針對協商結論的相關問題，請各黨團積極溝通，明天院會進行有協商結論和不須協商的立法程序，相關議案有完成協商結論者等序進行。

國民黨團事後發布聲明表示，民進黨團今天惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信。決定暫不簽署總預算協商結論。

對於國民黨決議暫不簽署總預算協商結論，羅致政表示，總共4700多案，最後剩下120案，國民黨這個做法，會讓一切退回原點，非常可惜。這樣會影響到整個政府的運作，不應該有這樣的發展，很遺憾，但是我們還是不放棄努力，希望持續跟反對黨溝通，回到原來朝野協商的進度，在13日前能夠完成總預算。

羅致政指出，法案部分，目前看起來，絕大多數都有結論，菸害防制法，國民黨最後一刻也簽了，但是不希望因為這樣影響到整個總預算的進行，不放棄努力，會積極展現誠意，希望能夠回到朝野的協商軌道。