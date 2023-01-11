國民黨再質疑爐碴案　黃偉哲霸氣回覆：除台南還有其他縣市清運？

▲台南市議會國民黨團質疑市府在爐碴案沒有強制執行，對行為人也沒有嚴加查辦，黃偉哲霸氣回覆除台南外有其他縣市在清運？（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日率市府官員，向媒體說明台南四大爭議，台南市議會國民黨團11日上午早開記者會批評「裝睡的人叫不醒」，質疑台南市政府在爐碴案沒有強制執行，對行為人也沒有嚴加查辦。

對此，黃偉哲市長下午接受訪問時，霸氣回覆：「目前為止，全台灣還沒有看到其他縣市對埋設爐碴，有在要求業者清運的！」；黃偉哲表示，關於爐渣非法掩埋，在賴前市長的時候就已經要求業者清運，後來有人在持續檢舉，我們任內也要求業者繼續清運，還裝了CCTV（監視攝影機）)來直播給所有關心這件事的市民。

對於國民黨團的質疑，黃偉哲表示尊重議員監督市政，但坦白講跟事實有很大的差距。包括國民黨刻意提到經發局前局長陳凱凌，其實市府在去年發現異狀後就主動調查，也由政風單位主動移送檢調。在光電的部分也已朝向陽光透明，讓關心的市民和業者能查詢審查進度。

國民黨蔡育輝議員認為，黃偉哲10日召開的記者會不僅沒加分還扣分，沒有說明過去錯的事情，以後怎麼防範未然？這樣對民進黨賴清德選總統也沒有正面的效果。

台南市政府田玲瑚發言人表示，議員除了審查預算之外，同時也應負有監督行政之責。光電設置案等，也都經過議會審議。選舉已經結束了，勿以政治口水扭曲市政議題，才符合民眾的期待。