保證林明溱選上「第一天就能上手」！　朱立倫：國民黨提對的人

▲國民黨主席朱立倫今日上午陪黨提名南投縣第二選區立委參選人林明溱登記參選。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇打敗民進黨對手吳怡農順利當選，這也國民黨繼去年1126九合一大選勝利後的三連勝。黨主席朱立倫今（11）日於中常會中直言，這是一場很辛苦的選戰，過去每次補選國民黨的戰績都不好，這一次因為提對的人、團結一致，才會勝選，放眼接下來的南投立委補選，朱立倫肯定，候選人林明溱選上第一天就能上手了。

國民黨傍晚舉辦歲末感恩餐會活動，朱立倫邀請台北市長蔣萬安與歷任前主席、中常委、中央黨部黨工、地方黨部主委與國民黨智庫一起尾牙同歡，為配合餐敘，平時下午2點召開的中常會，延後至下午4點召開。

朱立倫在中常會致詞時說，台北市立委補選很辛苦的選戰，恭喜王鴻薇脫穎而出，根據過去經驗，補選需要把選民催出來投票，每次補選國民黨戰績不力，這次因為提對的人、大家團結一致，才可能勝選。

朱立倫說，選前一天預估，若投票率不到4成非常不利，最後還好投票率有過4成，順利勝選，感謝每一位幫忙的黨內同志催票、加油，才有這樣勝選的結果，

另外，今天上午特別陪同前縣長林明溱登記南投立委補選，朱立倫強調，戰戰兢兢才有機會贏得勝選，絕對不能贏在家裡，輸在票匭，並肯定林對立委工作與南投縣都熟悉，也能與縣長許淑華好好配合，最大優勢是當選第一天就能上手。