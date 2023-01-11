拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

▲台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋爭議已久，前台北市長柯文哲於任內不斷批評內政部未發下的防火避能審查認可函，1月9日已由中央發下。台北市副市長李四川11日表示，預計4月能將全部工程完成，目標7月取得使照、年底試營運，且試營運期間先採1萬人同時進場，逐步按照人流開放。

李四川11日下午臨時新增行程，視察公共安全聯合稽查作業，並且於會前接受訪問。針對內政部對大巨蛋的防火避能審查通過，並發下認可函一事，李四川表示，首先要先代表台北市長蔣萬安表達對內政部的感謝，就職以來內政部給予了很多指導。

李四川指出，而他日前也到大巨蛋巡視，要求遠雄能夠配合，並儘速報給內政部，使內政部發放認可允許函；接下來會做執照變更審查，假如能在農曆過年前完成，遠雄就會進行約2至3個月的施工，大概今年4月能將工程全部完成，最終申請使用執照，目標7月取得使照、年底試營運。

至於外界對一次疏散5萬人有疑慮，李四川說，試營運不會一次進這麼多人，希望第一次試營運時採1萬人入場，讓其適應，就類似現在已完工啟用的小巨蛋一樣，逐步按照人流做開放。

媒體追問，目前商場內部的廠商招標狀況為何？李四川提及，日前看起來進行滿順利的，有機會將於下週與蔣萬安一同邀請媒體至現場視察。