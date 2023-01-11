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一眼就看到！公車站透明燈箱變身商品櫥窗　民眾大讚：有創意！

▲北市公車站出現的創意廣告。（圖／ETtoday攝）

▲北市公車站出現創意櫥窗廣告。（圖／ETtoday攝，下同）

記者袁茵／台北報導

公車候車亭也可以很時尚！日前台北市捷運南京復興站周遭公車候車亭設置了創意廣告燈箱，化身為商品櫥窗，受到諸多好評，不少路過民眾直言「很特別、有創意」，可以直接看到商品外觀，等公車不但可以順便逛街，廣告燈箱也讓候車亭在夜晚更加明亮。

國民品牌超人氣機能服飾ONE BOY，在2022年找來韓國女神級演員朴敏英當代言人，近期在台灣成功打響衝鋒衣聲量，討論度直線上升，日前在捷運南京復興站周遭公車候車亭設置創意廣告燈箱，更是吸引眾人目光。

▲北市公車站出現的創意廣告。（圖／ETtoday攝）

《ETtoday東森新媒體》實際訪問民眾，不少人直言「很特別」、「把公車站當作商品櫥窗很有創意」、「邊等公車邊Window Shopping的感覺」、「喜歡代言人朴敏英」、「路過會特別留意到透明廣告看板，直接看到整件外套外觀」。

路過的丁姓民眾認為，「只要不影響到交通安全即可，過往商品廣告都只用照片或圖示表達，業者能直接將實體外套放進燈箱裡作為廣告，是一個很有創意的做法」。陳姓民眾則說，「以往的廣告燈箱缺乏維護、黑黑的，這個看起來很吸引目光，加上朴敏英代言，商品知名度很高，覺得很特別」。

面對也有民眾質疑廣告燈箱造成候車壓迫感大，東森新媒體家外媒體業務部營運長林綺卉則表示，此為靜止且不會閃爍的燈箱廣告，並且設在廣告範圍內，整體乾淨漂亮，不會造成市容負面影響。

而《ETtoday東森新媒體》也進行「北市公車站美化」快問快答，關於「請問您覺得台北市公車站是否應該多些創意、呈現設計感視覺」題目，96％民眾投「是」，2％人認為「不必」，1％人覺得「沒意見」。

至於「最近台北市公車站出現如上圖這樣的廣告，您覺得如何？」題目，有89％民眾覺得「很有創意」，3％人認為「對市容很有幫助」，4％人覺得「視覺干擾」，3％民眾投「沒意見」。

▲北市公車站出現的創意廣告。（圖／ETtoday攝）

▲北市公車站出現的創意廣告。（圖／ETtoday攝）

▲北市公車站出現的創意廣告。（圖／ETtoday攝）

▲▼ET對於北市公車站牌美化進行即時民調。（圖／ETtoday攝）

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