空手道教練「調姿勢」貼身襲胸！少女為比賽隱忍　國小童也遭狼爪

▲國2少女遭空手道教練強吻猥褻，但為升學選擇隱忍，法院判決出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名徐姓空手道教練，對其指導的一名14歲國中女學生趁外出比賽、練習結束、或調整姿勢等機會，對她強吻摸胸，少女為了取得空手道比賽成績申請特色招生入學只能隱忍，事件曝光後，徐男遭法院判須賠償少女與其父親共27萬的損害賠償，而刑事被依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，仍在上訴中。

犯下惡行的徐姓空手道教練並非初犯，他曾接送一名國小女童往返住家與道館，趁她站在機車踏板上時猥褻胸部及下體，還大膽在女童外婆工作地旁騎樓的走廊，在女童練習動作的時候，隔著衣褲撫摸她身體，甚至直接親吻嘴巴前後約4次，後來女童在國文課上寫造句時將遭遇寫出來，才讓老師察覺有異，徐遭判刑有期徒刑4年6月。

徐男同時也對其他女學生下手，他2017年1月開始，趁著帶就讀國二的女學生到校外進行比賽時，徒手伸進她的短褲內摸腿，少女由於需藉由空手道比賽成績，取得申請特色招生入學的資格，擔心遭退訓，對於教練的行為選擇隱忍，之後徐男就多次藉調整姿勢、練習後換衣服、至車上拿護具等等機會，親吻少女或伸鹹豬手，少女最後忍不住向好友及父母訴說，並將徐男告上法院。

法官認為，少女所述情節若非親身經歷、很難講得如此詳細，且她空手道比賽的決定權在徐男手上，又何必構詞誣陷，少女自述她覺得很噁心、很想哭，母親也表示之後少女在路上看到類似徐男的人都很害怕，依利用權勢為猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金，仍在上訴當中；而民事則判徐男賠償少女20萬、父親7萬，還可上訴。