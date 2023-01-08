帶18歲女友上摩鐵！猴急男雙腿硬夾她強摸胸　挨告下場曝

▲南投李姓男子帶18歲女友上摩鐵，強行摸胸挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投李姓男子和18歲女網友小花(化名)認識交往才5個月，就把她帶到摩鐵急著想上床，遭小花拒絕後，李男直接強壓她在床上，還用腿夾住固定她，摸胸猥褻得逞。小花大受驚嚇，當天半夜就前往警局報案，李男到案後也坦承犯行。南投地院審理，審酌李男犯後和小花達成和解，依犯強制猥褻罪，處7月徒刑，緩刑2年，全案還可上訴。

判決指出，李男於去年3月間，在交友軟體上認識少女小花，兩人發展成情侶關係。李男於同年8月13日上午開車約小花出遊，小花才剛上車，李男就多次猴急靠近她，想拉下她口罩親吻，但都被小花拒絕。後來兩人從台中玩到南投，於傍晚6時許在竹山鎮找了間摩鐵投宿，兩人先在床上玩手機遊戲，小花為了和李男保持距離，還故意拿娃娃擋在兩人之間，結果李男仍不顧她拒絕，以身體優勢強行壓制，並用腿夾住她的腿，將小花強壓在床不能動彈後，強行撫摸她的胸部。小花隨後趁隙向友人求助，並於當晚凌晨3時許到警局報案，李男到案後也坦承犯行。

南投地院審理，審酌李男沒有前科、素行尚可，犯後已和小花達成和解，小花也表示希望李男能獲緩刑，依李男犯強制猥褻罪，處7月徒刑，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育2場次，全案還可上訴。