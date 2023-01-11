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社會 社會焦點 保障人權

女房客找房東修冷氣　控「被熊抱」要房東太太賠30萬

▲桃園市許姓男子前年12月與女網友在住處沙發上聊天時，突然兩度強行抱住女子，徒手撫摸胸部與下體強制猥褻得逞挨告。（圖／達志示意圖）

▲女房客指控房東到家中修繕時強抱還摸大腿涉嫌強制猥褻，檢察官調查認為證據不足。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕貌美的女房客指控，蔡姓男房東日前去處理冷氣不冷的問題時，在浴室突然熊抱她，她抱著愛犬跑到客廳打電話給外籍男友求救，蔡男還跟著過去坐在一旁摸她大腿，女房客向房東太太求償30萬元不成，提告強制猥褻，蔡男喊冤可能只是不小心揮到，事後已退押金，台北地檢署檢察官勘驗女房客事後錄音內容後，認為事證不足，11日處分不起訴。

據了解，事發的出租屋是台北市萬華區的1間頂樓加蓋，因屋齡老舊時常發生漏水等問題，入住沒幾個月的女房客都是透過1名會計與蔡姓房東聯繫，事發當天，蔡男就是接到會計通知，前往處理冷氣不冷的問題，同時幫忙清潔浴室內孳生的黴菌。

根據女房客指控，她因為擔心浴室清潔器藥性太強，所以抱著愛犬跟在蔡男身邊看著，沒想到蔡男突然在洗手檯邊，強行抱住她，還跟她說：「從第1次見到妳，就很喜歡妳」，女房客嚇得跑到客廳打給男友求救，沒想到蔡男還跟上來繼續摸她大腿。

女房客當場翻臉表示要退租，蔡男認為租期未滿1年不能退押金，雙方因此不歡而散，過沒多久，蔡男返回敲門向女房客道歉，此時女房客開始錄音存證，外籍男友也趕到一旁質疑蔡男為何要對女朋友做出不禮貌舉動，最後蔡男簽下同意書，保證退還房租押金希望解決，沒想到事後挨告強制猥褻。

蔡男堅稱沒有非禮女房客，可能是因為站上沙發修理冷氣，下來的時候，手部不小心打到女房客，檢察官勘驗錄音發現，蔡男向女房客道歉的內容，的確只是為自己可能揮女房客而道歉，且女房客事發當下並未逃離房間，只是到客廳打電話，事發後還抱怨冷氣仍然不冷，又傳訊給蔡男太太要求30萬元精神賠償失敗才報案，因無事證顯示蔡男有猥褻等逾矩行為，最後處分不起訴。

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