中醫師雙手揉乳讚「胸部很漂亮」　女學生傻眼怒告：我是脖子痛

▲85歲黎姓中醫師趁聽診時，揉捏女學生的胸部，並讚「胸部長得很漂亮」，挨告後遭到判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名女學生在學校上體育課後覺得脖子不舒服，到新竹一家中醫求診，但85歲的黎姓男中醫師將聽診器伸入女學生衣服內時，竟趁機以手揉捏了她的胸部，還稱讚「妳的胸部長得很漂亮」，讓女學生又傻眼又氣憤，返家告訴媽媽並報警。新竹地院審後，依妨害性自主判中醫師有期徒刑5月，可易科罰金。

事發在2020年3月26日晚間，女學生因為上體育課扭傷脖子，找了新竹一家中醫診所看診，但女學生控訴「醫師拿著聽診器先聽肚子，接著把脈並問一些關於月經不好、腸胃不好的問題，我覺得他開始怪怪的，接著他一手拿聽診器、一手也伸進我的衣服，往上摸我胸部，並稱讚我『胸部長得很漂亮』。」摸胸過程約2、3分鐘，女學生表示脖子還是不舒服，醫師才簡單壓了脖子並開立藥物。

而挨告的黎姓中醫師表示，自己是因為年紀大、看診較慢、仔細，聽診過程也會不小心碰觸到患者身體，但女學生律師指出，黎男以聽診器在胸部上移動時，不僅未提及任何該部位相關症狀，還在揉捏後誇讚「胸部很漂亮」，已非單純從事醫療行為的舉動，有刻意碰觸猥褻的意圖。

新竹地院於2022年間開庭時，黎男律師還一度以黎失智情況變嚴重，還有重聽情形，欠缺就審能力請求停審，但法官與黎男對談時他還能回答與案情相關問題，判定未達心神喪失程度。

法官認為，黎男身為執業中醫師，卻藉看診機會觸碰女學生胸部，讓女學生感到不舒服，破壞醫病關係的信任度，但因黎男年事已高依法減輕其刑，依對於因醫療關係受其照護之人，利用機會為猥褻之行為，處有期徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。